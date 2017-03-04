Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Эрнст запретил Диане Шурыгиной говорить
партнеры
Вторник 7 марта
Лента новостей
13:09
Цывина потеряла ребенка после спектакля
12:52
Роналду развлекся с танцующим миллионером
12:43
Киев перекрыл Луганску воду
12:39
Госдума сняла законопроект из-за недоработки кабмина
12:30
В Коми грузовик протаранил пассажирский поезд
12:09
Россия признана одной из лучших стран мира
12:04
Пойманная с поличным москвичка выдала любовника за насильника
11:56
Путин помиловал осужденную за SMS россиянку
11:48
Володин поддержал перенос даты выборов президента на 18 марта
11:45
Под Москвой поезд разорвало надвое на ходу
11:42
Врачи спасают глаз сыну известной модели
11:37
Егор Дружинин объяснил свой уход из шоу "Танцы"
11:37
Chevrolet Tahoe: Большой, черный, страшный
11:32
Собака открыла дверь врачам и спасла жизнь хозяину
11:29
Джигарханян с женой покинули Россию
11:25
На юго-востоке Москвы жестоко избили безработного
11:21
Ставшая мужчиной актриса обручилась с визажистом
10:51
Диану Шурыгину позвали на "Дом-2"
10:48
Российский хоккеист извинился за отказ от секса с негритянкой
10:31
Россиянки чаще получают подарки от женщин
10:16
Пьяного полицейского на Ferrari поймали в центре Москвы
10:08
Отзывчивый тагильчанин сломал девушке ногу (видео)
09:52
"Шарики-ледышки" сковали Москву (фото)
09:48
Женщинам разрешат кормить детей грудью на работе
09:46
Самые красивые женщины российской политики
09:37
Литвинова спряталась после скандала
09:32
Трамп решил показать Путину зубы
09:29
Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы
09:16
Сечину и Миллеру будут начислять зарплату по-новому
09:14
В Москве обнаружили тело юноши с простреленной головой
09:05
Буланова отметила праздник с бывшим мужем
09:03
В центре Москвы угнали Mercedes за 8 миллионов
08:55
Россия заплатила ООН больше $77 млн
08:44
Леопард растерзал питона из-за котенка (видео)
08:34
Песков дал истеричному Вашингтону повод задуматься
08:34
Джигурда: У нас с Анисиной будет третий ребенок
08:31
Порошенко получит очередную пощечину от Москвы
08:28
WADA потратило целое состояние на преследование России
07:59
Последствия крупного ДТП в Москве попали на видео
22:30
Бородина ответила на грубость Кушанашвили
22:08
Почему воспитательница Чудновец стала жертвой соцсетей
21:55
При пожаре на востоке Москвы погиб человек
21:46
Мажор на Ferrari был лишен водительских прав
21:41
Саакашвили пытался убить Лужкова
21:19
Старушка пыталась обчистить магазин по схеме из сериала
21:05
Осужденная за репост воспитательница вышла на свободу
20:50
На востоке Москвы водитель сбил мать с коляской
20:44
Раздевшаяся за 15 тысяч студентка пожаловалась на травлю
20:34
Попавшийся на взятке генерал носил куртку из страуса за 2,3 млн
20:15
Конфликтов между украинцами и переселенцами из ДНР стало больше
20:07
Российский студент пропал без вести в Великобритании
19:58
В центре Москвы водитель Lexus сбил бабушку с двумя детьми
19:50
Сумасшедшая Украина обвинила Россию в семи грехах
19:39
Трамп подписал новый иммиграционный указ
19:33
Меркель мчится на поклон к Трампу
19:31
Курильщикам подготовили новые запреты
19:15
Киркоров о страшной болезни Юдашкина
18:58
Кто стоит за "группами смерти"
18:51
У Проскуряковой сдали нервы из-за беременности
18:43
В желудке черепахи нашли клад
18:33
Выигравшей в лотерею британке надоел шикарный особняк
18:32
Олимпиада и Крым сделали Россию сильнее
18:02
Какие группы крови грозят импотенцией
18:01
Генерал в Москве попался на многомиллионной взятке
17:54
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
17:47
Шурыгина поссорила Шаляпина с Солнцевым
17:46
Откровенные фото Любови Толкалиной
17:43
Сколько стоит коттедж в Крыму
17:05
Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына
17:04
Пожар в московской девятиэтажке попал на видео
17:02
Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию
16:44
Пьяный москвич с японским мечом напал на прохожих
16:44
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье
16:38
Кузнецова поддержала отмену приговора Чудновец
16:33
Гонявший на Ferrari москвич оказался сыном миллионера
16:30
Как обезопасить себя от рака груди
16:26
Где россияне проведут отпуск
16:25
Чем звезде "Дома-2" грозит восстановление девственности
16:18
Толстый енот устроил погром на кухне (видео)
16:13
Вышла четвертая часть "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной
15:53
Путин преподнес букет роскошной Терешковой
15:47
Трамп распсиховался на глазах у дочери и зятя
15:42
Медведев ускорил в три раза выдачу маткапитала
15:37
"Бомбила" Песков поставил на уши россиян
15:32
В 2017 году в Москве откроют 19 новых станций метро
15:05
В РПЦ назвали ВИЧ выдумкой
14:55
Мажором на Ferrari занялись в ГИБДД
14:53
Лолита – Пугачевой: Спасибо, что вы ушли в декрет!
14:44
В Китае нашли помощников "ИГ"
14:35
Назван размер iPhone 8
14:34
Стас Пьеха рассказал о болезни двухлетнего сына
14:33
Фадеев заступился за оскорбленного Литвиновой "ампутанта"
14:25
Российского солдата застрелил снайпер в Сирии
14:12
Как гей-пропаганда захватила детские фильмы
14:08
Актриса Ирина Пегова о роли в порнофильме
14:08
Персональный ад родившей женщины
14:00
Ракеты КНДР взволновали Кремль
13:52
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
13:34
Друг Лизы Песковой трагически погиб
13:27
Рудковская высказалась о болезни Билана
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вместе с хрущевками под снос попадут московские девятиэтажки
Шурыгина на новом шоу Малахова в сексуальном платье
Как "советский Ален Делон" ломал жизни своим жертвам
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
Диму Билана выхаживают врачи
Лолита о Бузовой: Лучше петь, чем попасть в психиатрическую больницу
Lifestyle

Вдова устроила скандал на похоронах актера Петренко

Азима Абдумаминова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Третья жена Алексея Петренко Азима Абдумаминова во время похорон актера сцепилась с его дочерью. Как рассказала Полина Петренко, мачеха обвинила ее в смерти отца и пыталась выгнать с траурной церемонии.
прочитано 53104 раза
Дочь актера хотела сесть в автобус, где уже находился гроб с телом Алексея Петренко, чтобы проводить его на кладбище. Однако в этот момент к ней подлетела Азима и, схватив за шубу, потащила назад

"Не устраивайте хотя бы тут балаган", – попросила Полина, но Абдумаминова позвала охранника и потребовала вывести падчерицу из салона, указав, что в этом автобусе едут только самые близкие.

ПО ТЕМЕ

Последняя воля актера Петренко

Вдова Петренко нашла виновных в его смерти

"Когда к моему одиночному боковому сиденью подошел секьюрити, я показала свое свидетельство о рождении и спросила: "Читать умеете?" Но и после этого Азима не умолкала, требовала еще кого-то позвать, чтобы меня прогнали", – пожаловалась дочь Петренко.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По словам женщины, в конце концов, она не покинула автобус и поехала на кладбище. "По дороге вдова постоянно кому-то звонила и раздавала указания: как проехать, где остановиться, обсуждала панихиду на девять дней и демонстративно крестилась, приговаривая: "Избави нас, Господи, от врагов", – цитирует "Экспресс-газета" Полину.

Напомним, вдова Актера Алексея Петренко назвала дочь актера причастной к его скоропостижной смерти. "Я считаю, его уход из жизни ускорила телепередача, которая вышла 26 января. Ее вел Борис Корчевников. В студии выступала Полина Петренко, старшая дочка Алексея Васильевича. Она высказывала свои многочисленные претензии к отцу", – заявила Абдумаминова.

"Если он так переживал по поводу моего выступления на ТВ, в чем пытается всех убедить Азима, то уж точно бы не стал веселиться за день до смерти на юбилее у жены Эммануила Виторгана Ирины", – ответила на обвинения Азимы Полина.

Актриса Мария Шукшина (в центре) и вдова А.Петренко Азима Абдумаминова (справа). Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Алексей Петренко скончался в ночь на 23 февраля. Как писали Dni.Ru, соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент России Владимир Путин. Петренко похоронен на Никольском кладбище.

4 марта 2017, 12:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли Алексея Петренко

567

комментарии

Политика

Саакашвили пытался убить Лужкова
Сумасшедшая Украина обвинила Россию в семи грехах
Меркель мчится на поклон к Трампу
Трамп распсиховался на глазах у дочери и зятя

Шоу-бизнес

Бари Алибасов высмеял шоу-бизнес и "Евровидение"
Шаляпин рассказал о закулисье "Пусть говорят" с Шурыгиной
Врачи спасают глаз сыну известной модели
Егор Дружинин объяснил свой уход из шоу "Танцы"

Проишествия

Житель Москвы сдал сбежавшего в "ИГ" сына
Москвич угрожал сжечь "Почту России" за отказ выдать пенсию
Как российский генерал лишился ног в Сирии
Москвичка бросилась из окна во время пожара

Lifestyle

Чем занимается Мэрил Стрип после провала на "Оскаре"
Военные повара поразили изысканными блюдами
Как герои "На игле 2" пытаются загладить грехи
Что подарить женщине на 8 марта
Шоу-бизнес

Джигурда: У нас с Анисиной будет третий ребенок

Эксцентричный артист дал откровенное интервью
Политика

Трамп решил показать Путину зубы

Президент США внезапно пошел против России
Шоу-бизнес

Врачи спасают глаз сыну известной модели

В семье российской манекенщицы произошло несчастье
Шоу-бизнес

Диану Шурыгину позвали на "Дом-2"

По мнению ведущего шоу, на периметре девушке не удалось бы ничего утаить

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Откровенные фото Любови Толкалиной
Навка и Барановская порадовали игривыми нарядами
Группа "Винтаж" вышла в свет в трусах
Модники московского метро

Спорт

Беременная Алия Мустафина сильно располнела
Российский хоккеист изящно обыграл вратаря в НХЛ (видео)
Худеющего российского бойца экстренно доставили в больницу
WADA и МОК сцепились из-за России

Регионы

Старушка пыталась обчистить магазин по схеме из сериала
Раздевшаяся за 15 тысяч студентка пожаловалась на травлю
Мужчина расплатился за интим с подростком газетой
Взятки Хорошавину передавал Горбачев
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru