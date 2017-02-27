Последняя воля актера Петренко

В Московском доме кино завершилась церемония прощания с известным артистом Алексеем Петренко. Мероприятие проходило без традиционных аплодисментов.

На гражданскую панихиду по умершему актеру пришли сотни людей, среди которых были как близкие Петренко, так и его коллеги. Последняя воля артиста внесла коррективы в сценарий проведения церемонии: он пожелал, чтобы во время прощания аплодисменты не звучали.

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Среди тех, кто пришел проститься с Петренко, был президент Гильдии актеров кино Сергей Никоненко. "Все, что было свыше ему дано, он все вернул людям, ничего себе не оставил. Главной движущей силой его дарования была любовь к ближним", – отметил он.

Слова в память о Петренко произнес и актер Аристарх Ливанов. "Есть люди, рядом с которыми становишься умнее, лучше, добрее, таким был Алексей Васильевич. Он помогал открыть в себе новые грани", – цитируют его "Вести".

Судя по опубликованным фотографиям, на церемонии прощания присутствовала вдова покойного Азима Абдумаминова. Ранее она высказала предположения по поводу того, что стало причиной смерти актера. "Я считаю, его уход из жизни ускорила телепередача, которая вышла 26 января. Ее вел Борис Корчевников. В студии выступала Полина Петренко, старшая дочка Алексея Васильевича. Она высказывала свои многочисленные претензии к отцу", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Азиму Абдумаминову. "К сожалению, Алексей Васильевич эту программу смотрел. Для него это был настоящий удар. Он очень переживал", – говорила она. Вдова актера добавила, что тот даже написал письмо в администрацию президента, в котором просил прекратить клевету в отношении себя на федеральном канале.



