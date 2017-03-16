Почему россияне перестают выезжать за границу

В 2016 году россияне стали путешествовать гораздо реже. Количество туристических поездок сократилось на 7,94%.

По данным Росстата, в ушедшем году граждане России выехали за границу 31,659 миллиона раз, а это почти на 2,7 миллиона меньше, чем в 2015-м. Существенный упадок туристического рынка наблюдается на протяжении последних двух лет.

Еще в 2014 году жители нашей страны пересекли границу почти 43 миллиона раз. Сегодняшние показатели эксперты связывают с закрытием для российских туристов Египта. Авиасообщение с жаркой страной было полностью прекращено в ноябре 2016-го.

Исчезала из самых популярных направлений и любимая россиянами Турция. После того как был сбит бомбардировщик Су-24, правительство России наложило временные санкции, включающие запрет продаж туристических путевок на турецкие берега.

Помимо Египта и Турции, пострадали и другие направления. Так, количество поездок в Финляндию, где жители Санкт-Петербурга проводят едва ли не каждые выходные, упало на 5,6%. Также россияне стали реже посещать Казахстан, Польшу и Литву.

Однако есть и положительные моменты. В 2016 году в России выросла популярность курортов Кипра, Таиланда, а также Абхазии. Особое внимание россияне обратили на Италию и Испанию – количество поездок в эти страны за год выросло на 150 тысяч.