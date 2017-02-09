"Колымские рассказы" перенесли на сцену

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Премьеры недели

Самое читаемое

Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор
Больной Хворостовский держится из последних сил
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
партнеры
Четверг 9 февраля
Лента новостей
18:31
Российско-иранский деловой форум пройдет в Тегеране
18:23
Москва разберется с ударом ВКС России по турецким военным
18:19
Подробности мощного взрыва на АЭС во Франции
18:06
Трамп осадил русофоба Маккейна
18:03
Мужчина устроил стрельбу в жилом доме под Москвой
17:47
Мужчина в поисках брата замерз насмерть в поле
17:43
С похищенными в Нигерии россиянами удалось связаться
17:38
Формула сознательной любви
17:36
Откуда берутся детские комплексы
17:34
Темнокожая "кукла Барби" взорвала Сеть
17:26
В Париже построят стеклянную стену от террористов
17:22
Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
17:09
На Кубани таинственно исчезли брат и сестра
16:53
МВФ отказался спасать Украину
16:51
Рухнувший столб придавил пенсионерку (видео)
16:35
В ДТП в центре Москвы пострадал генерал
16:23
Петросян устроил потоп в центре Москвы
16:23
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
16:14
Ученые поспорили из-за письма инопланетянам
16:06
Эмин напугал видом без одежды
16:01
Копавший тоннель в сугробе школьник погиб под снегом
16:00
Порошенко напросился в гости к Трампу
15:58
Известному танцору отрезали ногу после съемки
15:58
ЕС накормил Украину новыми обещаниями
15:41
Джигурда назвал причину ухода Корчевникова
15:17
Назван самый продаваемый автомобиль в России
15:02
На Украине избили Лещенко (видео)
15:02
Одинокая британка четыре года имитировала отношения в соцсетях
14:58
Комбат Гиви готовил семью к своей смерти
14:51
После развода Буланова показала фото с другим мужчиной
14:45
Бизнес должен стать ответственным
14:36
Почему американцы путают украинцев с корейцами
14:25
Ученые доказали умственное превосходство первенцев
14:23
Учительницу арестовали за кувырки без трусов перед классом
14:12
Следователи заявили об убийстве футболиста Чанова
14:10
Интимные проблемы Анны Калашниковой
14:10
Напуганные поляки решили мириться с Россией
14:04
Жена Тодоровского подбирает имя для второго ребенка
13:58
Миллионер извинился перед онкобольной певицей за травлю
13:54
Значение имени Любовь
13:47
Студенты назвали лучшие вузы России
13:45
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
13:45
Бывшая жена Башарова воет от боли из-за травм
13:42
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
13:32
На АЭС во Франции прогремел взрыв
13:27
Гонщица Багдасарян проигнорировала заседание суда
13:25
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
13:14
Собутыльники покалечили москвича битой и молотком
13:14
Как президенты борются с недосыпом
13:09
Директор о состоянии здоровья Корчевникова
13:02
У Малышевой сдали нервы на передаче
12:52
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
12:46
Как Google наплевал на законы Германии
12:40
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
12:40
Татьяна Тарасова рассказала о конфликте с Ириной Родниной
12:21
"Фаворитка Путина" станет новым президентом Франции
12:19
Валерия прилюдно расплакалась
12:13
Тимошенко обидело "туалетное рандеву" с Трампом
12:12
Мнение: Mazda 6 – роскошь и стиль в гражданском сегменте
12:01
Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
11:38
Алла Довлатова впервые о четвертой беременности
11:37
Онкобольная певица попросила у Путина защиты от миллионера
11:32
Гиви похоронят рядом с другом Моторолой
11:32
Из Bentley московского банкира украли портфель за 200 тысяч
11:30
Пластинина после свадьбы с бизнесменом сообщила о пополнении
11:24
"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
11:12
Из храма на севере Москвы украли сейф и украшения
10:50
Нобелевку делят между Путиным и Трампом
10:45
В московской столовой избили и ограбили мужчину
10:41
Кто содержит певицу Глюк'Ozу
10:40
У России появилась новая военная угроза
10:30
В Подмосковье жертвами крупного ДТП стали три человека
10:28
Погода принесет страдания москвичам
10:22
Оскорбивший Путина ведущий оказался подлецом
10:15
Елена Летучая рассказала о ребенке
10:08
Юный житель Москвы упал с 23-го этажа и погиб
10:07
У отлучившейся в магазин москвички похитили бойцовую собаку
09:48
Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей
09:45
В центре Москвы автомобиль Минобороны столкнулся с такси
09:38
Мэр города в Иркутской области задержан на рабочем месте
09:28
Меркель с отрезанной головой в руках взорвала Сеть
09:28
17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
09:21
Столичное жилье может резко упасть в цене
09:12
Женщина покормила грудью поросенка во время интервью (видео)
09:11
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
08:38
Пелагея обратилась к врачу с адской болью
08:38
Организатор терактов 11 сентября написал письмо Обаме
08:33
С самолетом Трампа случилось ЧП
08:30
Кара-Мурза-младший вышел из комы
08:18
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
08:10
Смертельное ДТП с участием 12 авто парализовало МКАД
07:47
В шахте лифта московского ТЦ найдено тело
00:24
Солнцев отругал девушек "Дома-2"
22:08
Шоу "Битва экстрасенсов" отметили в День науки
22:04
Подробности нападения украинского дизайнера на юную москвичку
21:57
Мускулистая Барби делает жим лежа и приседает со штангой (фото)
21:35
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
21:23
В Дании подсчитали убытки от толстых граждан
21:16
Двуликий Янус американских санкций
21:04
Жительнице Кировской области выдали кредит под 2379%

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Народ бурно отреагировал на замену Корчевникова Шепелевым
Россияне молятся за здоровье Бориса Корчевникова
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
Россия готовит новое потрясение для Лукашенко
У Малышевой сдали нервы на передаче
Lifestyle

"Колымские рассказы" перенесли на сцену

Кадр из спектакля. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
В театре "Сфера" состоялась премьера спектакля по лагерной прозе Варлама Шаламова. В этом году отмечается 110 лет со дня его рождения.
прочитано 354 раза

С лагерной прозой Варлама Шаламова – его знаменитыми "Колымскими рассказами" – российский читатель познакомился сравнительно недавно. В 1992 году вышел двухтомник, в котором были собраны все шесть авторских циклов, публиковавшиеся во времена перестройки по отдельности, но прежде вышедшие на Западе. Еще позже стали ставить Шаламова в театре, хотя и крайне редко – слишком не сценичные его автобиографические повести и рассказы о лагерном быте. Из последних постановок вспоминается разве что больше напоминающий читку спектакль "Анна Ивановна" в студии "Театр" Алексея Левинского. 

В московском театре "Сфера" к 110-летию со дня рождения Шаламова решили поставили спектакль из 12 его лагерных новелл. Понятно, что дословно воспроизвести на сцене тексты "Колымских рассказов" невозможно, да и не нужно. Во-первых, заинтересованные их и так читали, во-вторых, проза Шаламова лишена описательности, лирических отступлений, выводов.

Главной задачей автора было попытаться достоверно изобразить психологические закономерности, исследовать тему потери личности на фоне драматических событий. Ведь сам Шаламов провел в лагерях более 20 лет, всякий раз документируя те изменения, которые происходили с человеком под давлением жесточайших обстоятельств. 

Такая же цель была и у режиссера спектакля Марии Аврамковой. Она использовала для ее воплощения минимум выразительных средств. Да и прозу Шаламова сократила, пытаясь сделать логичным переход от истории к истории. Например, новелла "Кант" ограничивается только описанием той завидной торопливости, "с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком своим нехитрым богатством". Но совершенно непонятно, что такое, собственно, "кант". Ведь именно о нем – широко распространенном лагерном термине, обозначающем "что-то вроде временного отдыха, такую работу, при которой человек не выбивается из сил", – писал Шаламов в этом рассказе. 

Кадр из спектакля. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Черные робы и ватники актеров, навес и ограждения из досок, тачка – две ручки и колесо (такая на Колыме называется "малой механизацией"), папка в руках у следователя, которой, как мы знаем, суждено распухнуть от актов об отказе от работы, от копий доносов товарищей, от меморандумов следственных органов. Вот и весь антураж на сцене, которого, впрочем, вполне достаточно для создания атмосферы лагеря. 
На экране-заднике мелькают фотографии из дел знаменитых арестантов – самого Шаламова, Мандельштама… Последнего, как известно, в лагере называли Поэт.

Уж не о нем ли в рассказе "Шерри-бренди" Шаламов скажет: "Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода"? И этот рассказ, кстати, воплощенный Аврамковой на сцене, оказывается одним из самых сильных моментов спектакля.

Подготовленный зритель обратит внимание и на фразу из рассказа "Мой процесс": "Но доносов заключенные не пишут. Доносы пишут Кривицкие и Заславские. Это тоже дух 37-го года". Шаламов писал о таких же, как он, арестантах Ефиме Кривицком и Илье Заславском, которые донесли об "антисоветской деятельности и контрреволюционных разговорах" писателя. Такие же фамилии, что интересно, были и у расстрелянных впоследствии высокопоставленных сотрудников НКВД – Вальтера Кривицкого и Соломона Заславского. Но сегодня Кривицкий и Заславский известны в культурных кругах как деятели современности, поэтому понявшие это зрители в зале тихонько смеются.

Кадр из спектакля. Фото Ирина Ефремова/Театр "Сфера"

В спектакле театра "Сфера" лагерное прошлое страны перекликается с ее настоящим. Виды сегодняшней новогодней Москвы сменяются видами столицы образца 37-го года, документальными лагерными съемками. И смысл такой переклички ужасен в своей очевидности. 

Автор: Феликс Грозданов9 февраля 2017, 16:20

комментарии

Политика

Почему американцы путают украинцев с корейцами
Кремль открестился от сделки с Трампом по Украине
Напуганные поляки решили мириться с Россией
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России

Шоу-бизнес

Армен Джигарханян шокировал признанием о дочери
Петросян устроил потоп в центре Москвы
Нетребко возмущена присвоенным ей званием
Эмин напугал видом без одежды

Проишествия

Украинский дизайнер изрезал лицо юной москвичке
Крестница принца Чарльза найдена мертвой
После убийства Гиви Украину приравняли к "ИГ"
Собака изуродовала москвичку и ее подругу

Lifestyle

Солист группы "Дискотека Авария" скрывал рак
Марокко: королевство сказочной красоты
"Колымские рассказы" перенесли на сцену
Куда отправиться в день всех влюбленных
Шоу-бизнес

Пелагея обратилась к врачу с адской болью

Медик рассказал о том, как помог популярной певице
Шоу-бизнес

Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова

На телеканале "Россия" прокомментировали перемены в программе "Прямой эфир"
Шоу-бизнес

После развода Буланова показала фото с другим мужчиной

Поклонники буквально не узнали на снимке улыбающуюся певицу
Общество

Комбат Гиви готовил семью к своей смерти

Об этом рассказала сестра погибшего

Гороскоп

Три семейных кризиса Королевой и Глушко
Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года

Фоторепортажи

17-летняя дочь затмила Риз Уизерспун на красной дорожке
Мужчины надели корсеты и платья
Янковский сводил в кино экс-невесту Абрамовича
Как после пластики менялась Вера Алентова

Спорт

"Любовника" Роналду посадили в тюрьму
Знаменитый футболист умер после жестокого избиения под Киевом
Оставшийся без работы Слуцкий сильно похудел
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи

Регионы

Пенсионерка замерзла насмерть у больницы под Москвой
Ревнивый амурчанин отбыл срок за покушение на соседа и убил его
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru