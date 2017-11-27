Почему звезда "Покровских ворот" умерла в одиночестве

Талантливая актриса Елизавета Сергеевна Никищихина сломала свою жизнь, пристрастившись к спиртному. Она скончалась нелепо, с надломленным здоровьем и психикой.

Стать знаменитой Лиза мечтала с детства. Отец не разделял ее желания пойти в артистки. Однако это не помешало упорной девушке окончить студию при Театре имени Станиславского и играть в нем.

В начале 60-х в театр пришел режиссер Борис Львов-Анохин. Посмотрев труппу, он назвал Никищихину полной бездарностью. Но Лиза, наплевав на гордость, пошла просить за себя. Режиссер поверил ей и не разочаровался.

Ради сцены молодая артистка пожертвовала рождением ребенка, сделав аборт от виолончелиста Алексея Познанского, с которым у них был роман. Врачи сказали Елизавете, что детей у нее больше не будет, сообщает "Российская газета".

В кинематографе она играла эпизодические роли - учительница, продавщица, соседка. Однако зрители ее запоминали. На съемках в 1971 году она познакомилась с музыкальным критиком Агамировым и вышла за него замуж, но брак быстро распался. Тогда-то и начался ее новый "роман" – с алкоголем. С помощью спиртного Никищихина пыталась справиться с тягостными мыслями о не сложившейся личной жизни.

И вдруг у нее появился солидный и импозантный поклонник из публики, врач-психиатр Эрнест Лейбов, за которого она вышла замуж. Вскоре судьба сделала Елизавете подарок – долгожданного ребенка. Дочку назвали Катей. Однако тихая семейная жизнь в четырех стенах стала тяготить актрису. Прогрессировала и ее зависимость от алкоголя.

Муж-психиатр настаивал на лечении, но супруга отказывалась. Брак через три года распался. Маленькая Катя очень переживала не только развод родителей, но и то, что происходило с матерью.





Однажды на сцене шел детский спектакль "Робин Гуд", где Никищихина играла Маленького Джона. По роли Джон должен был отхлебнуть из бутылки. И на весь зал раздался детский крик: "Мама, не пей! Ты мне обещала!"

Еще один шанс судьба дала актрисе с режиссером Евгением Козловским, который в 70-е поставил один из выпусков безумно тогда популярного "Кабачка "13 стульев", а в перестроечное время был главным редактором известного журнала "Компьютерра". В 1980-х у Евгения начались крупные неприятности.

Его фамилия все время мелькала в самиздатовской литературе, а в 1982-м его повесть вышла в журнале "Континент", издававшемся так называемой эмиграцией третьей волны. Козловский попал в "Лефортово", а Елизавету вызывали на Лубянку. Через семь месяцев Евгения выпустили.

Казалось бы, жизнь вновь дала шанс Никищихиной: Елизавета прекрасно сыграла Нину Орлович в "Покровских воротах", "самую обаятельную Кикимору СССР" в сказке "Там, на неведомых дорожках…", появилась, пусть и в эпизодах, но в очень знаковых советских фильмах – "Чародеи", "Торпедоносцы", "Мертвые души", "Противостояние". В 1984 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Однако болезнь давала все громче о себе знать. Муж любил актрису и как мог боролся с ее болезнью. Однажды Никищихину удалось закодировать почти на год, но потом она сорвалась. Козловский развелся. А дочь Катя не смогла простить матери, что та сначала лишила ее родного отца (Лейбов эмигрировал в США), а затем и отчима.

Свою новую однушку Никищихина обменяла на коммуналку. С соседями она почти не общалась, часто днями напролет лежала, отвернувшись к стене. Из жизни она ушла нелепо, подавившись кусочком яблока. Поскольку дверь она почти не открывала, труп ее обнаружили не сразу. А когда обнаружили, то увидели 56-летнюю артистку посреди бутылок и окурков.