Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского

В Сети появился трейлер нового экшн-фильма "Максимальный удар". Его продюсером и исполнителем одной из главных ролей выступил Александр Невский.

Режиссером российско-американской картины стал 67-летний Анджей Бартковяк. За его плечами экранизация компьютерной игры DOOM и еще несколько фильмов. "Максимальный Удар" – классический для Александра Невского "боевик старой школы". Актер и продюссер уже успел снять несколько таких лент: "Черная роза", "Разборка в Маниле", "Убийстов в Вегасе" и "Московская жара". Практически ни один из этих фильмов не окупился в прокате, а средняя оценка творений Невского на сайте "Кинопоиск" составляет приблизительно два балла из десяти.

В трейлере виден практически весь задействованный актерский состав: Дэнни Трехо, Марк Дакаскос, Эрик Робертс и многие другие. Кроме вышедших в тираж голливудских звезд в картине "засветился" и российский актер Максим Виторган. Он играет роль начальника специального агента Невского.