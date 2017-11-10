Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе

Актер Аднан Коч впервые рассказал о разводе с женой. Также он заявил, что готово жениться на русской девушке.

Артист расстался со своей супругой год назад. Об этом он заговорил только сейчас. По словам Андана, они развелись, поскольку жена не смогла смириться с его популярностью и ревновала его.

"Помимо актерской работы, я каждый вечер выступаю в клубе – пою. На одно из моих недавних выступлений забронировали первые места 150 женщин", - цитирует актера Teleprogramma. "Моя женщина должна любить меня больше, чем себя. Всю себя отдавать семье. Но у нее были немного другие цели, наши отношения отошли на второй план", – добавляет Коч.

Но ставить на себе крест Аднан не собирается. Артист высказался по поводу того, какой будет его следующая избранница. Знаменитость не исключает того, что возлюбленной может стать наша соотечественница. "Да, мне симпатичны русские девушки. А что покажет будущее – кто знает?", – говорит звезда. Между прочим, его герой в сериале "Восток-Запад" тоже влюбляется в россиянку.

Подобный опыт был и в жизни актера. "Много лет назад, когда я работал в ночном клубе, я испытывал чувства к одной русской девушке. Сейчас я первый раз откровенно в этом признаюсь. Даже сделал татуировку на руке с ее именем", - вспоминает знаменитость.

По словам артиста, ему очень нравится русская культура и воспитание наших соотечественниц. "Импонирует, когда женщина уважительно относится к мужчине. Он – добытчик, кормилец в семье. В моей культуре это тоже есть. Руководить должен всегда мужчина, это в моем характере. Мужчина – главный!", – заключил Андан.