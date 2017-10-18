Звезда сериала "Сладкая жизнь" свела с ума снимками из ванной

После успеха в сериале "Сладкая жизнь" актриса Мария Шумакова стала невероятно узнаваемой и уже снялась во многих провокационных сценах. Сейчас одна из самых желанных девушек страны решила порадовать фанатов снимком из ванной комнаты.

Одна из самых соблазнительных актрис российских экранов Мария Шумакова на своей странице в Instagram разместила новые пикантные снимки своей поразительно постройневшей фигуры. Поклонники звезды отметили, что она явно в восторге от своего "нового" тела. На одном из фото девушка даже учит подписчиков, как правильно втирать в кожу масло.

"А вы знаете, что наносить масло надо на мокрое тело, сразу после душа, еще до того, как обнял себя полотенцем. Масло – одно из самых эффективных и приятных средств увлажнения, на мой вкус", – отмечает Шумакова в подписи под интригующим снимком, сделанным в своей ванной.

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha) Окт 18 2017 в 1:36 PDT

Фолловеры красавицы пришли в восхищение от ее преображения, а также от того, что знаменитый роскошный бюст девушки не исчез вместе со сброшенными килограммами. "Маша, вы такая красивая! А сам процесс нанесения.. Маааашаа! Какая худышка!" – восхищаются подписчики Instagram девушки.

Публикация от Маша Шумакова (@shumakova_masha) Окт 10 2017 в 12:25 PDT

Актриса никогда не стеснялась сниматься в откровенных сценах и демонстрировать фигуру в бикини. Напротив, она очень гордится шикарными грудью и бедрами. Ранее она заявляла, что не стремится к худобе и к общепринятым на мировых подиумах стандартам красоты. "Я – Маша Шумакова, мне 27 лет, мой вес – 58 килограммов, и я точно знаю, что я – совершенство!" – заявляла соблазнительница.