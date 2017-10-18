Звезда сериала "Сладкая жизнь" свела с ума снимками из ванной
Одна из самых соблазнительных актрис российских экранов Мария Шумакова на своей странице в Instagram разместила новые пикантные снимки своей поразительно постройневшей фигуры. Поклонники звезды отметили, что она явно в восторге от своего "нового" тела. На одном из фото девушка даже учит подписчиков, как правильно втирать в кожу масло.
"А вы знаете, что наносить масло надо на мокрое тело, сразу после душа, еще до того, как обнял себя полотенцем. Масло – одно из самых эффективных и приятных средств увлажнения, на мой вкус", – отмечает Шумакова в подписи под интригующим снимком, сделанным в своей ванной.
Актриса никогда не стеснялась сниматься в откровенных сценах и демонстрировать фигуру в бикини. Напротив, она очень гордится шикарными грудью и бедрами. Ранее она заявляла, что не стремится к худобе и к общепринятым на мировых подиумах стандартам красоты. "Я – Маша Шумакова, мне 27 лет, мой вес – 58 килограммов, и я точно знаю, что я – совершенство!" – заявляла соблазнительница.
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