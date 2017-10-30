"Карточный гомик": Кевина Спейси высмеяли после каминг-аута

Голливудский актер Кевин Спейси после обвинений в домогательстве по отношению к 14-летнему подростку признался в том, что является геем. В Сети на каминг-аут звезды отреагировали шутками.

Продолжение: Куценко о каминг-ауте Спейси: Ну как же так?!

Пользователи Twitter принялись активно обсуждать сексуальные предпочтения Спейси. Поклонники припомнили сцену из сериала "Карточный домик", в которой герой Кевина страстно целует своего университетского приятеля.

"Теперь понятно, почему Спейси так нравится играть в "Карточном домике", — написал один из пользователей. "Кевин Спейси в новом сезоне сериала "Карточный гомик", "Кевин Спейси совершил каминг-аут. С его слов, он решил выбрать "путь гея". На подходе новый сериал "дырявый домик". Доброе утро", – продолжили тему фанаты актера (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. – Прим. ред.).

Пришел на работу, а тут "ЛЕХА А ТЫ СЛЫШАЛ ЧТО КЕВИН СПЕЙСИ КАМИНГ АУТ СДЕЛАЛ, КАРТОЧНЫЙ ГОМИК ГЫГЫГЫГЫГЫ" ну епт — Лёша (@whysodisgusting) 30 октября 2017 г.

Некоторые заподозрили Кевина Спейси в использовании каминг-аута для отвлечения общественности от обвинений актера Энтони Рэппа: "Настроение кевин спейси (в любой непонятной ситуации говорить кстати я гей)", "Хороший ход, про Рэппа все и забыли сразу".

Кевин Спейси, что ты наделал?! Теперь Стерлигов тебе точно квас не продаст — Вячеслав П (@s1avich) 30 октября 2017 г.

Большинство же пользователей Сети просто посмеялись над признанием звезды: "Кевин Спейси стал геем потому, что устал ждать когда же ты уже похудеешь", "Этот парень был из тех. Но тщательно скрывал. Кевин Спейси", "Кевин Спейси признался, что он гей, когда наткнулся на профиль Ефима Шифрина".

Кевин Спейси признался, что он гей, когда наткнулся на профиль Ефима Шифрина — хумус и фалафель (@brusyaturnichki) 30 октября 2017 г.

Однако нашлись и те, кого признание актера огорчило. "Кевин Спейси гей. Как теперь жить с этой мыслью?", "Кевин Спейси" туда-же...((((", – написали раздосадованные поклонники звезды Голливуда.

Кевин Спейси гей. Как теперь жить с этой мыслью? �� — Darya (@dasha_bonjour) 30 октября 2017 г.

Как писали Dni.Ru, актер Кевин Спейси 30 октября признался в том, что является геем. Двукратный обладатель премии "Оскар" откровенно рассказал о своих сексуальных предпочтениях. "Я любил романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни и теперь я выбираю жить как гей", – рассказал 58-летний артист.

Примечательно, что признание он сделал на фоне секс-скандала с Энтони Рэппом. Игравший с Кевином в фильме "Стартрек" артист обвинил старшего коллегу в домогательстве. Инцидент якобы произошел в 1986 году.