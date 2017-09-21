Известная актриса решилась на страшный шаг из-за смерти всех родных

Три гроба подряд превратили жизнь Яны Трояновой в ад. Но она смогла найти в себе силы и бороться.

На экране героини Яны Трояновой (сегодня она снимается в сериале "Ольга") – веселые, хабалистые, разбитные. Но мало кто знает, что когда выключается камера, актрисе хочется выть от горя и несправедливости. Ведь она похоронила всех родных.

Первым скончался ее первый муж Константин. Он в пьяной драке покалечил человека, на два с лишним года попал в тюрьму, а когда вышел – подсел на наркотики и алкоголь. В 33 года у него открылась язва, муж Яны впал в кому и умер.

По стопам отца пошел и сын Николай – связался с плохой компанией, начал употреблять запрещенные препараты. И, будучи под кайфом, покончил с собой.

Потеряв свою кровиночку, актриса сочла, что ее жизнь остановилась. Она спасалась лишь работой. "Когда дети уходят раньше родителей, нет слов, что это такое. Сын погиб, и я решила: пора и мне сдохнуть. Первые три года был сплошной ад, я жила как в тумане", – объяснила Троянова в одном из интервью.

Но смерть сына была лишь первой в череде драм и трагедий. Вскоре Троянова лишилась и других родственников. "После сына сразу умерли мама и тетя – все родственники", – не скрывает слез актриса. Три гроба подряд она восприняла как знак, что и ей не место на земле. И задумала, как говорят, совершить страшный шаг...

"Я выжила только чудом, – уверяет Троянова. – Хорошо, что рядом был муж Василий Сигарев... Если бы не он... Осталась на этой земле и могу сказать: не нам решать, кто когда уходит. Необходимо отпустить ушедшего и и меть мужество жить дальше. Что и стараюсь делать", – цитирует Яну журнал "Тайны звезд".