В московской филармонии избивают стариков и инвалидов

В храме любителей классической музыки творятся неприятные вещи. Dni.Ru разбирались в случившемся.

Не секрет, что концерты классической музыки – удовольствие для относительно узкого круга любителей. Бывают, конечно, и выступления звезд, особенно знаменитых певцов, билеты на которые стоят запредельных денег, раскупаются быстро, а потом еще и перепродаются спекулянтами втридорога, но это скорее исключение.

А как правило полупустые залы организаторы заполняют за счет так называемых льготников. Распространителем билетов по символической цене на концерты Московской государственной академической филармонии, которые не пользуются большим спросом, занимается Анатолий Кондрашов – человек, чье поведение, как уверяют потерпевшие, трудно совместить с представлением о прекрасном.

Рассказывает до недавнего прошлого постоянный слушатель филармонических концертов Надежда Матейшина: "Ветерана войны он оскорбил так, что с ним удар мог случиться прямо на месте. В тот день было приглашено много ветеранов МИДа. Анатолий всех выстраивал в колонну по двое. Ветеран подошел к своему знакомому в очереди (видимо, тот раньше пришел). Анатолий начал орать, что без очереди никого не пустит. И когда подошла очередь этих людей, он с криком "А ты, скотина, ни одного билета у меня не получишь" взял ветерана за шиворот (верхняя одежда распахнулась, вся грудь в орденах) и вытолкал в двери. Можете представить себе его состояние. Моя приятельница с мужем перед ними приобрели себе два билета. Но, видя весь этот ужас, подошли, стали успокаивать его и подарили ему свои билеты. А Анатолий не успокоился, орал – и сказал: мол, я вас запомнил, и теперь вы даже не приходите, вам никогда и никаких билетов не будет!"

А около двух лет назад жертвой Кондрашова стал журналист и популярный блогер Вячеслав Шадронов. Случайно оказавшись свидетелем хамства Кондрашова по отношению к посетителям, он вмешался и получил от сотрудника филармонии в буквальном смысле по зубам. Желая добиться справедливости и не зная на тот момент, что поведение Кондрашова – не единичный эпизод, Шадронов обратился с открытым письмом в пресс-службу филармонии, которое позднее выложил в своем интернет-дневнике.

"Рана, допустим, не смертельная, и я ее как-нибудь переживу – но, согласитесь, довольно странно, что человек, представляющий такую организацию, как Московская государственная филармония, избивает людей, – пишет Шадронов. – Разумеется, на тот момент я еще ничего про человека, который меня ударил, не знал, выяснил это только через администратора филармонии Марию. Однако и администратор Мария повела себя более чем удивительно. Она прежде всего уверила меня, что я придумываю и никто меня не трогал, а что касается распухшей губы, то сказала она буквально следующее: "Я не видела, как вы сюда пришли, может быть, у вас губа распухла от простуды, покажите фото до и после".

"С большим трудом мне удалось убедить Марию обратиться к Кондрашову с вопросом, что произошло, – продолжает Шадронов. – Кондрашов совершенно не скрывал того, что ударил меня, и более того, продолжал угрожать: "Получишь по второй" (само собой разумеется, что обращался он ко мне на "ты"). Предложение хотя бы извиниться перед мной он поднял на смех и с новыми угрозами гордо удалился. Мария же не смогла мне пообещать даже того, что этого человека больше не будут привлекать к работе с филармонией – то есть тот, кто бьет людей, и дальше собирается нести искусство в массы".

Пострадавшего коллегу (кстати, Шадронов – инвалид с детства) поддержали, в том числе своими публикациями, не только московские, но и зарубежные русскоязычные коллеги в Латвии, Польше, Израиле, США. Нельзя сказать, что дирекция Московской академической филармонии ничего не заметила и никак не отреагировала. Наоборот. Шадронова после того, как он спустя время решил все-таки обнародовать вопиющие факты... лишили аккредитации на концерты.

Кондрашов же оказался человеком для филармонии незаменимым и продолжает свою деятельность. "Этот Анатолий по-прежнему на том же месте, – говорит Надежда Матейшина. – Ведет себя абсолютно так же. Выдержать его хамство не каждый может. Из недавнего: знакомая (возраст 65+) пришла рано, а билеты не подвезли для продажи. В последнем фойе стоит стол, и дама, которая продает эти билеты, уже пришла, есть несколько стульев, она предложила ей присесть и ждать. Пришел Анатолий, выдернул из-под человека стул с криками, что, мол, нечего тут сидеть, чего так рано приперлись. Теперь я понимаю, почему его не было какое то время. Было сказано, что очень серьезно он нахамил кому-то и после окончания сезона его уберут. Но... Теперь очень многие пенсионеры из-за его хамства не ходят совсем. А филармония теряет зрителей пенсионного возраста, далеко не на каждый концерт может привлечь молодежную аудиторию. Неужели его нельзя никем заменить, это ведь позор для репутации... Я очень часто пользовалась тогда возможностью сходить на концерты за 300 рублей. Но в какой-то момент он нахамил так, что я перестала ходить".

Возможно, Кондрашов имеет какие-то личные или финансовые связи с администрацией филармонии. Или же руководству, когда финансовая отчетность бюджетных учреждений культуры все чаще попадает под пристальное внимание правоохранительных органов, просто удобно, чтоб иллюзию аншлагов на всех концертах помогал создавать столь твердый сотрудник.

