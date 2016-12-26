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Пианист Розум о последней встрече с погибшим Халиловым
"Погиб Валерий Халилов, слава и доблесть Российской Армии, красивый человек, настоящий друг, уникальный дирижер и композитор. Сколько концертов вместе сыграно! и каждый из них теперь золотое воспоминание в душе и кровоточащая рана в сердце", – написал на своей странице народный артист России пианист Юрий Розум.
С погибшим вчера в авиакатастрофе руководителем Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Валерием Халиловым Розум дружил, что называется, домами. "Я познакомился с Валерой на работе, – рассказал прославленный пианист Dni.Ru. – Министерство обороны купило рояль "Стейнвей" для репетиционного зала симфонического оркестра и я был приглашен первым сыграть на этом инструменте".
"После этого мы с Халиловым подружились. Я многократно выступал в качестве солиста в концертах симфонического оркестра Министерства обороны в Большом зале консерватории и зале Чайковского. А Валера вместе со своим большим коллективом был практически постоянным участником моего фестиваля искусств "Звездный", который ежегодно проводится в Московской области. Он приглашал меня – в качестве гостя – и на свой фестиваль военных оркестров мира "Спасская башня". И это всегда становилось художественным потрясением. Валера был частым гостем и моих домашних музыкальных вечеров, которые я устраиваю у себя на Тверской. Нынешней осенью мы вместе должны были выступать на Курилах. Но оказалось, там нет инструмента, поэтому совместные концерты отменились", – продолжает Розум.
"Мы встречались с Валерой не так давно, он, как всегда, был весел, галантен, блистал остроумием. Конечно, никто и подумать не мог, что жизнь так внезапно и трагично оборвется. Но Валерий Халилов для меня всегда будет жить в его произведениях, записях и в наших совместно сыгранных концертах", – вздыхает музыкант.
Напомним, крушение самолета Ту-154 с 68 артистами хора ансамбля Александрова на борту произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию, где на авиабазе "Хмеймим" должен был состояться новогодний концерт.
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