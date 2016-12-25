Выступления российских аристов в Сирии прервала трагедия

Лепс, Розенбаум и Зара выступали на авиабазе "Хмеймим". И тоже летали туда спецбортом МЧС.

Направлявшийся в Сирию ансамбль имени Александрова должен был выступить с часовым новогодним концертом на российской авиабазе "Хмеймим". Там в мае этого года открылся культурно-досуговый центр.

В первом мероприятии в нем участвовали артисты ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил РФ и детские сирийские творческие коллективы. Позже там выступали Чичерина, Зара, Александр Розенбаум, Вика Цыганова, Денис Майданов.





Одним из самых ярких был концерт Григория Лепса в июле. Певец исполнил свои хиты, в том числе песни "Самый лучший день", "Я тебя не люблю", "Рюмка водки". Перед началом концерта Лепс сказал, что искренне рад выступить перед военнослужащими, которые выполняют задачи вдалеке от родины.

"Для меня тоже большая честь здесь находиться. Я им искренне благодарен, этим ребятам. Потому что, сами понимаете, очень хотелось бы, чтобы не было потерь и все они вернулись к своим семьям, женам, сестрам, братьям, детям", – подчеркнул тогда Лепс.





С чувством долга в Сирию сегодня летели и артисты ансамбля Александрова. Но страшная трагедия над Черным морем перечеркнула все планы. Вместо концерта на российской авиабазе будет объявлен траур.