Из ансамбля Александрова вышло множество звезд

Коллектив стал поставщиком кадров для Большого театра и Московской филармонии. Многие выпускники стали Народными артистами.

Когда Дважды Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова называют легендарным, то тут нет преувеличения. Ведь никто из мировых артистов, как александровцы, не выступал в парламенте Канады, например. Кроме того, александровцы пели с Бушем-старшим на лужайке перед Белым домом, а Папа римский лично пригласил артистов дать концерт в своей резиденции.

В этом прославленном коллективе проходили срочную службу прославленный оперный певец Народный артист СССР Артур Эйзен,

Легендарны советский оперный бас Леонид Харитонов, народный артист РСФСР Константин Лисовский – тоже александровцы.





Многие бывшие артисты этого ансамбля сегодня работают в Большом театре, в Московской государственной филармонии, в Академии имени Гнесиных.





Когда в 1967 году будущий юморист Владимир Винокур был призван в армию, то службу проходил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа в Москве. Пел в хоре, был солистом, конферансье, набирался профессионального опыта, а параллельно выполнял все чисто воинские обязанности: занимался строевой и боевой подготовкой.

Вместе со своими армейскими товарищами в составе молодежной концертной группы давал концерты в военных госпиталях, как солист ансамбля выступал в праздничных концертах на сцене Кремлевского Дворца съездов. Там он много раз работал с Ансамблем имени Александрова и считает их своими. Поэтому сегодняшнюю трагедию с авиакатастрофой, в которой погиб костяк коллектива, Винокур воспринял как личную.