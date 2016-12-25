Финалы шоу "Точь-в-точь!" и "Что? Где? Когда?" отменили

Телеканалы из-за трагедии сняли с эфира развлекательные программы. Не будет и новогоднего оформления.

Федеральные каналы внесли изменения в сетку вещания в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 Минобороны в Сочи. На Первом канале сообщили, что сегодня в эфир не выйдет финал шоу "Точь-в-точь" и последняя игры зимней сери "Что? Где? Когда?". Не будет там промо-роликов новогодних проектов и новогодних межпрограммных заставок.

Кроме того, Дирекция Первого канала приняла решение перенести громкую премьеру фильма "Викинг", которая должна была состояться завтра в Москве в кинотеатре "Октябрь", на вторник.



На РЕН ТВ также меняют сетку вещания в связи с крушением Ту-154. "Телеканал РЕН ТВ снимает с эфира все развлекательные программы и их анонсы в связи с произошедшей трагедией и в память о ее жертвах. Сегодня с эфира будет снят выпуск музыкального шоу "Соль", а завтра – юмористические концерты", – цитирует пресс-службу канала "Интерфакс". Каждый час здесь выходит экстренный выпуск новостей.



НТВ также корректирует сетку вещания в связи с авиакатастрофой. "В связи с трагическими событиями, связанными с авиакатастрофой самолета Минобороны, НТВ принял решение снять с эфира развлекательную программу "Киношоу" и новогодний художественный новогодний фильм "Со мною вот что происходит", который был заявлен к показу в воскресенье на 21:00", – сообщили в пресс-службе.



