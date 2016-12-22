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Михалков получил неожиданную поддержку в конфликте с Ельцин Центром
Как сообщает ТАСС, с пламенной речью на эту тему выступил секретарь союза – народный артист России Николай Бурляев. " Я хотел бы, чтобы все мы выразили одобрение и поддержку гражданской позиции нашего руководителя по поводу "Ельцин Центра", потому что он абсолютно прав" – заявил актер на прошедшем сегодня пленуме СК. Все присутствующие поддержали его аплодисментами.
Напомним, открытый конфликт режиссера с Ельцин Центром разгорелся после 9 декабря. Именно тогда Никита Сергеевич выступил на парламентских слушаниях в Совете федерации с неприкрытой критикой в адрес Ельцин Центра и его руководства. По мнению режиссера, деятельность этой организации способствует неправильному воспитанию молодежи, а точнее – искажению российской истории.
На эти слова отреагировала вдова первого президента России – Наина Иосифовна Ельцина, которая назвала все обвинения Михалкова ложью и оскорблениями. Многие не преминули отметить, что сам Никита Сергеевич в Ельцин Центре никогда не бывал, действуя по принципу "Не читал Пастернака, но осуждаю". В минувшую субботу режиссер отправился в музей Бориса Ельцина с официальным визитом.
"Я пришел сюда, чтобы снять разговоры, что я здесь не был" – заявил он журналистам. Однако визит получился очень своеобразным. Никита Сергеевич прошел всего два зала, да и то, судя по комментариям очевидцев, не дошел до конца второго. "Посмотрел 20 % от всей экспозиции" – рассказала Дням.Ру руководитель пресс-службы Ельцин Центра Елена Волкова.
Спустя пару дней, 19 декабря, Михалков вновь выступил с жесткой критикой в адрес президентского центра. На сей раз – на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности. "Если бы я посетил центр раньше, то я бы и заговорил об этом раньше и говорил бы еще жестче" – заявил режиссер.
Ранее Dni.Ru писали, что Никита Сергеевич уже не впервые "нападает" на Ельцин Центр. В апреле этого года он уже посвятил учреждению сразу несколько своих передач "Бесогон TV".
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