Михалков подлил масла в огонь скандала с Ельцин Центром

В минувшую субботу Никита Михалков посетил екатеринбургский Ельцин Центр, о деятельности которого он ранее неоднозначно высказался. Впрочем, мнение режиссера не улучшилось. А напротив, изменилось в худшую сторону.

На сегодняшнем заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности Никита Сергеевич заявил: он сожалеет, что не бывал в Ельцин Центре раньше и что ему было крайне "важно его посетить". По словам режиссера, теперь он имеет более чем четкое представление об экспозиции знаменитого музея Бориса Ельцина.

"Если бы я посетил центр раньше, то я бы и заговорил об этом раньше и говорил бы еще жестче"

Ранее многие представители творческой интеллигенции и СМИ осудили Никиту Сергеевича за позицию в стиле "Пастернака не читал, но осуждаю" и настоятельно рекомендовали мэтру российского кинематографа сначала ознакомиться с достоянием музея, а уже потом его "осуждать". Режиссер считает, что успешно справился с поставленной задачей. Но у сотрудников Ельцин Центра другое мнение.

На официальном сайте организации сообщается, что режиссер толком не посмотрел экспозицию, а точнее – не прошел и далее второго зала. "Тот, кто не смотрел прямую видеотрансляцию из музея, может воспринять слова режиссера всерьез", – сообщают сотрудники музея Бориса Ельцина.



"Однако на самом деле никакого "посещения музея", по сути, не было. Непримиримый борец с Ельцин Центром не двинулся дальше второго зала основной экспозиции"

Ельцин Центр был открыт в 2015 году на территории квартала "Екатеринбург-Сити". Одним из основных объектов является музей Бориса Ельцина, который Михалков якобы осмотрел. Как утверждают сами сотрудники музея: чтобы ознакомиться со всей представленной экспозицией от и до требуется не менее восьми часов.

Все началось с инцидента на парламентских слушаниях: Никита Сергеевич заявил, что деятельность Ельцин Центра "разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно" и что сотрудники музея и центра намеренно искажают историю современной России. Вдова первого президента России Наина Иосифовна вскоре отреагировала на пламенную речь режиссера, назвав его обвинения ложными и посоветовав для начала хоть раз посетить Ельцин Центр.