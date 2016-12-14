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8 экономичных вариантов отдыха в тропиках

Фото: GLOBAL LOOK press/Ingo Schulz
За окном завывает метель, каждый день вы пробираетесь сквозь сугробы, и все чаще в голову закрадывается шальная мысль: "А не отправиться ли погреться на солнышке?". С ноября по март, когда вокруг все серое и невзрачное, просто необходимо постараться устроить себе каникулы в тропиках.
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Думаете, это невозможно и чрезмерно дорого? Отнюдь. Генеральный директор OZON.travel Дмитрий Яковлев знает, куда отправиться в поисках солнца и ярких красок без ущерба для бюджета.

ТАИЛАНД: ЗОЛОТОЕ КОРОЛЕВСТВО

Фото: GLOBAL LOOK press/Mara Brandl

Таиланд прочно ассоциируется со слонами, улыбками, незабываемым массажем и сумасшедшими вечеринками. Здесь каждый найдет то, что ищет: будь то уединенные песчаные пляжи Краби, шумная безудержная ночная жизнь Бангкока или  соседство морских черепах на многочисленных островах королевства. Дайвинг, серфинг, катание на лошадях, дискотеки, боулинг, океанариум, катание на слонах, крокодиловые фермы и множество других экзотических развлечений.

Прибавьте к этому умопомрачительные коктейли и невероятную тайскую кухню, и вы получите рецепт идеального незабываемого отпуска.

И, конечно же, Таиланд – рай для представительниц прекрасной половины человечества. Не забудьте набрать в аэропорту флаеров и будьте уверены, скидки по ним в массажных салонах и spa действительно внушительные.

Что ждать от погоды? В январе ласковое море прогревается до 23 градусов, а температура воздуха не поднимается выше 32 градусов, но и не опускается ниже 20. Так что зима здесь – настоящий рай для пляжного отдыха.

На заметку: Пик сезона приходится на новогодние праздники, а вот после поток туристов спадает, и можно поймать внушительные скидки на туры от 10 до 30%.

Цена вопроса: Тур на 8 дней на семью из двух взрослых и двух детей обойдется в среднем в 150 тысяч рублей. А если вы еще не обзавелись младшим поколением, то вдвоем сможете отдохнуть в среднем за 80-90 тысяч рублей.

ИНДИЯ: СТРАНА КОНТРАСТОВ

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Caldicott

В Индию отправляются исследовать не только самую удивительную страну и себя, но и учиться созерцанию, медитации, йоге, постигать техники аюрведы, наслаждаться индийской кухней и встречать рассветы. Слоны, джунгли, древние храмы, бурная ночная жизнь – в Индии можно найти все, что нужно для души и тела.

Если вы мечтаете увидеть картину мира, разительно отличающуюся от европейской, отправляйтесь в Штаты Ришикеш, Раджастан, Уттар-Прадеш. Ваша цель –  семейный и медитативный отдых? Добро пожаловать в Гоа. Величественный Тадж-Махал и священный город мертвых – Варанаси. И, конечно, здесь можно полюбоваться плантациями риса, чая, специй или сходить в треккинг по величественным Гималаям и посетить разбросанные тут и там большие и маленькие ашрамы – храмы отшельников.

Индийская кухня достойна отдельного разговора. Такого количества специй вы не встретите нигде. Здесь даже можно найти лекарей, которые просто осмотрев вас, пропишут вам смеси специй для поправки вашего здоровья. Сотни сортов чая, чатни, карри. Обилие фруктов и морепродуктов. Гастрономический рай во всей красе.

Экзотика здесь на каждом шагу, и от нее невозможно устать или привыкнуть к ней.

Что ждать от погоды? Температура на индийских островах прогревается до 26-29 градусов. А температура воздуха колеблется от 25 до 32 градусов. Прохладно бывает разве что в северных провинциях континентальной Индии.

На заметку: Во время экскурсий нельзя вызывающе одеваться, садиться на религиозные святыни индусов.

Цена вопроса: Семейный отдых с двумя детьми обойдется порядка 125 тысяч рублей. Тур на двоих на неделю можно найти от 52 тысяч рублей.

ИНДОНЕЗИЯ: НАИВНАЯ КРАСОТА

Фото: GLOBAL LOOK press/Josef Beck

Сюда отправляются за тишиной и уединением, здесь находят невероятные красоты и величественные храмы, здесь наслаждаются соседством с морскими черепахами и фантастическими комодорскими драконами. Каждый остров Индонезии, а их в стране насчитывается больее 17 тысяч – отдельный мир со своими мифами, легендами и необычными традициями.

Суматра с ее величественным вулканическим озером Тоба и дворцом Рая с черными куполами, Ява с многочисленными действующими вулканами и постоянным бурлением жизни, Джимбаран и Нуса-Дуа с самыми фешенебельными отелям и, конечно же, Бали – рай для серферов и тех, кто мечтает понежиться под тропическим солнцем.

И да, не забудьте побывать в Лесу обезьян в Убуду и стать зрителем невероятного мистического танца кечак, который происходит на закате возле храма Улувату.

Санур просто создан для тех, кто предпочитает спокойный и безмятежный отдых, Нуса-Дуа порадует любителей spa и дайвинга, Кута – это молодежный курорт с яркой ночной жизнью.

Что ждать от погоды? Несмотря на то, что официально здесь зимой продолжается сезон дождей, осадки вас не потревожат. Они, как правило, приходятся на ночное время и не длятся больше часа. В остальном погода в Индонезии радует температурой воды в районе 29 градусов и температурой воздуха от 25 до 32 градусов по Цельсию. Если вы ищите прохлады, то отправляйтесь в горные районы Индонезии.

На заметку: зимой в Индонезии воздух существенно влажнее, а всевозможных микроорганизмов – больше.

Цена вопроса: Неделя семейного отдыха обойдется в среднем в 235 тысяч рублей за тур. А если вы отдыхаете вдвоем, то можно уложиться в 117-120 тысяч рублей.

МАРОККО: В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Фото: GLOBAL LOOK press/Ian Cumming

Любите сказку про Аладдина? Тогда отправляйтесь в Марокко. Эта страна невероятных впечатлений и загадок. И пусть вас не смущает скудный пейзаж, он сторицей окупается ускользающей красотой грациозного востока.

Курорт Агадир радует шестикилометровым пляжем и 300 солнечными днями в году, а попав в Марракеш вы невольно уберете телефон в карман – настолько здесь все аутентично. Город будто застыл во времени. А если вам вдруг наскучит ласковое тепло, вы всегда можете отправиться на лыжные курорты горы Атлас, чьи вершины в январе-феврале покрыты снегом.

В Марокко стоит отправиться за тишиной и спокойствием, за экзотикой востока  и чтобы отдохнуть от суеты больших городов. Здесь время замедляет ход.

Что ждать от погоды? Несмотря на то, что Марокко – это самая настоящая Африка, купаться здесь в январе можно разве что в бассейне отеля. Температура воды в океане в среднем всего 15 градусов. Зато температура воздуха в районе 20-21 градуса и никаких осадков. Идеальное время, чтобы погрузиться в историю страны и совершить ряд увлекательных экскурсий.  

На заметку: Обязательно возьмите с собой теплые вещи. Тропики тропиками, но вечером и ночью близость пустыни делает свое дело, и температура может падать до 8 градусов тепла.

Цена вопроса: Средняя цена тура в Марокко на неделю для семьи с двумя детьми от 94 тысяч рублей. Отдохнуть вдвоем можно и вовсе за 50-60 тысяч рублей.

ОАЭ: В ОБЪЯТИЯХ РОСКОШИ

Фото: GLOBAL LOOK press/Daniel Kreher

Здесь нужно побывать хотя бы раз. И лучше это сделать зимой. Летом температура в тени достигает 45 градусов, и даже кондиционированные остановки общественного транспорта, крытый горнолыжный курорт, в объятиях которого можно найти прохладу и ласковые воды Персидского залива, не помогут ее пережить. То ли дело зима. Купаться можно вдоволь, поскольку вода не успевает остыть. Вокруг +20-25, и можно в полной мере насладиться всем богатством, что предлагает ОАЭ щедрому туристу.

500 км пляжей, самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа (828 м), самый большой искусственный остров Пальма Джумейра, танцующие и поющие фонтаны, источники минеральной воды, многочисленные древние крепости и мечети, моллы (мечта шопоголика) и множество развлечений на самый взыскательный вкус. Эта страна, которая вас точно удивит. И да, обязательно попробуйте сэнд-серфинг.

За впечатлениями отправляйтесь в Дубаи, а за расслабленным отдыхом в Шарджи.

От посетителей страны ожидается, что они будут соблюдать нормы и приличия исламской культуры при выборе формы одежды, а также уважать чувства верующих во время священного месяца Рамадан.

Женщинам, планирующим посещение ОАЭ, стоит иметь в виду, что их ноги и плечи должны быть закрыты по время прогулок по городу.

Что ждать от погоды? Зимние месяцы оптимальны для путешествий, особенно для не привыкших к жаре и сухому воздуху российских туристов. Температура воздуха прогревается здесь днем до 24-35 градусов, а вечером и ночью можно насладиться прохладой 13-15 градусов. Вода прогревается лишь до 19 градусов, и это самые низкие температуры в году, однако купаться можно, и нужно. А если вам все-таки прохладно – вода в бассейнах отелей подогревается до 28 градусов. И еще: здесь не знают, что такое дождь. То есть он, конечно, бывает, но до земли долетают лишь редкие капли – дождь попросту испаряется в воздухе.

На заметку: Январь – самый лучший месяц для шоппинга, ведь в Дубае в это время открывается ежегодный Торговый фестиваль: огромный выбор и невероятные скидки.

Цена вопроса: Семейный недельный отдых в Шардже с двумя детьми обойдется в среднем в 130 тысяч рублей за тур, а в Дубаи можно найти как тур за 115 тысяч, так и за 180 тысяч рублей. Самый бюджетный отдых в ОАЭ – в Дейру, туры от 95 тысяч рублей на семью.

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА: СТРАНА ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Фото: GLOBAL LOOK press/Peter Schickert

Христофор Колумб, открывший этот остров, назвал Доминикану "благодатным краем, где из всех времен года бывает только одно – теплая весна". 400 километров белоснежных пляжей, омываемых теплыми и ласковыми водами Карибского моря и Атлантического океана,  удивительный подводный мир и возможность наблюдать одновременно за морскими и океанскими подводными жителями на Гаити.

Здесь можно заняться спелеодайвингом и погрузиться в историю затонувших кораблей под руководством опытного сертифицированного дайвера. Эта страна – рай для любителей водных видов спорта. Ветер, волны и соленые брызги располагают заняться парусным спортом, кайтбордингом и виндсерфингом. Лучшее время для виндсерфинга в Доминиканской республике на северном побережье – с декабря по март.

Если же водная стихия интересует вас исключительно с точки зрения наслаждения ласковым прибоем и купанием у берега, вы можете найти для себя развлечения на суше. Джип-сафари, снорккелинг.

Стоит хотя бы на день выбраться в столицу – город Санто-Доминго, основанный в далеком XV веке, посмотреть на монумент в виде маяка в честь Христофора Колумба, в основании которого покоится его прах, пройтись по старинным улочкам со множеством архитектурных стилей.

А напоследок посетить невероятные национальные парки – Заповедники Гаитисес, Армандо-Бермудес, Дель-Эсте, Лос-Айтисес.

Что ждать от погоды? В январе здесь настоящее лето. Карибское море прогревается до 27 градусов, а температура воздуха с утренних 21 поднимается в течение дня до 26-29 градусов. Осадков в январе-феврале практически нет, поскольку сезон дождей приходится на летние месяцы. А даже если дождь и случается, то лишь по вечерам и дарит желанную прохладу.

На заметку: В 2010 году сразу одиннадцать пляжей Доминиканы получили своего рода международный знак качества "Голубой флаг".

Цена вопроса: Неделя отдыха семьей с двумя детьми обойдется в среднем в 163 тысячи рублей. Вдвоем отдохнуть можно от 98 тысяч рублей рублей за 8 дней.

КУБА: Остров свободы

Фото: GLOBAL LOOK press/Gavriel Jecan

Жизнь здесь течет неторопливо, и вы быстро забудете о суете больших городов. Отдохнуть на лавочке, полюбоваться кубинками, которые не выйдут в солнечный денек на улицу без зонтика и, кстати, не выйдут на улицу вовсе, если идет дождь.

Кубинцы доброжелательны, здесь пахнет тростниковым сахаром и настоящими сигарами, а любители безудержного веселья найдут для себя и интересную ночную жизнь и тот самый ром. Здесь умеют и любят танцевать и наслаждаться жизнью. Так что на Кубу стоит отправиться хотя бы за тем, чтобы освоить это непростое умение. А когда неспешный пляжный отдых и развеселые вечеринки по ночам вам наскучат, можете отправиться осматривать Тринидад с его оранжевыми черепичными крышами и двухсотлетней брусчаткой, колониальные городки со старинными особняками, а также заглянуть в Национальный парк Алехандро-де-Гумбольдт. И не забывайте про дайвинг – невероятные коралловые рифы никто не отменял.

Что ждать от погоды? Тепло и солнечно здесь 300 дней в году, и никаких дождей! Температуры воды подходит для купания даже детей – 24 градуса. Причем температура воздуха такая же, а значит выходить из водной глади будет комфортно.

На заметку: Универсальный образ для девушки – шорты различной длины – это самая популярная одежды у кубинок.

Цена вопроса: Недельный на двоих в Варадеро обойдется в среднем в 80 тысяч рублей.

Израиль: ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Nekrasov

Здесь хорошо в любое время года, и хотя зимой многие туристы принимают разве что солнечные ванны, российские и скандинавские путешественники, закаленные суровыми морозами, с удовольствием греются в водах Красного моря в Эйлате, ведь температура воды подчас даже выше температуры воздуха.

Идиллический завораживающий пейзаж, исполинские горы на горизонте, ласковое море и музыка ветра. 12 км песчаных и галечных пляжей и тот факт, что курортное побережье является официально признанным природным заповедником, делают Эйлат настоящей жемчужиной. Город предназначен, скорее, для неспешного отдыха, экскурсий и дайвинга, здесь нет как таковых шумных вечеринок и активной ночной жизни. Зато есть Подводная обсерватория которая уходит на глубину 10 метров и знаменитый парк-аттракцион Кингс-Сити, в основу которого легли ветхозаветные истории. А еще Эйлат – зона беспошлинной торговли – рай для шопоголиков.  

Что ждать от погоды? В январе здесь царит прекрасный российский август. Да, здесь нет изнуряющей жары, свойственной сухому пустынному климату, температура воздуха днем поднимается едва ли выше 24 градусов, а по вечерам может быть и прохладно (9-11 градусов тепла). Зато вода в море все еще теплая – 21 градус. За весь январь бывает максимум 2 ненастных дня, в остальное время сухо и солнечно. Отправляясь в Эйлат зимой, обязательно прихватите теплую одежду, вечерами здесь очень быстро становится холодно.  

На заметку: В январе в Эйлате проходит международный конкурс танца живота "International bellydance festival", в рамках которого можно поучиться этому искусству на бесплатных мастер-классах, а также относительно новый джазовый фестиваль "Red Sea Jazz Festival".

Цена вопроса: Недельный отдых вдвоем обойдется от 96 тысяч рублей, семейный отдых с двумя детьми можно найти от 178 тысяч рублей. 

Автор: Василий Ручкин14 декабря 2016, 12:32

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