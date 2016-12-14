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Как изменились звезды сериала "Остаться в живых"

Фото: кадр из сериала "Остаться в живых"
Более 12 лет назад на экраны вышла первая серия захватывающей истории о злоключениях пассажиров рейса 815. Премия "Эмми" за лучший драматический сериал, "Золотой глобус" как лучшей драме и награда Гильдии актеров "за выдающийся актерский ансамбль" – все это вдохновляло создателей на съемки все новых сезонов.
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Всего на экраны вышла 121 серия, съемки последней состоялись более шести лет назад. Сериал "Остаться в живых" едва ли не каждый вечер собирал у телеэкранов несколько миллионов зрителей. Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят звезды культовой многосерийной драмы.

До начала съемок в "Остаться в живых" 25-летняя Эванджелин Лилли работала то стюардессой, то официанткой. Также девушка иногда подрабатывала моделью в рекламных роликах, где, по слухам, ее и заметил один из продюсеров сериала.

Эванджелин Лилли (Кейт). Фото: Dni.Ru

А вот Мэттью Фокс самостоятельно явился на кастинг. Чтобы попробоваться на роль... Сойера. К счастью, режиссеры сразу увидели в Мэттью другого персонажа – доктора Джека Шепарда.

Мэттью Фокс (Джек Шепард). Фото: Dni.Ru

"Я хотел, чтобы Сойер был чем-то средним между Ханом Соло и, может быть, Росомахой. В нем живет гнев, но в то же время он – обаятельный негодяй", – как-то признался Джош Холлоуэй. Что ж, сегодня можно с уверенностью сказать: он прекрасно справился с ролью столь многогранного персонажа.

Джош Холлоуэй (Джеймс Форд). Фото: Dni.Ru

Для Навина Эндрюса "Остаться в живых" стал не первым крупным драматическим телепроектом. До этого актер уже участвовал в съемках картины Энтони Мингелла "Английский пациент".

Навин Эндрюс (Саид Джарра). Фото: Dni.Ru

Все мы помним Генри Иана Кьюсика по роли красавца Десмонда. Актер, между тем, начинал карьеру на театральной сцене, где блестяще играл самого Дориана Грея.

Генри Иан Кьюсик (Десмонд Хьюм). Фото: Dni.Ru

Как прирожденный комик Хорхе Гарсиа очутился на съемках драматического сериала – загадка. Но он так успешно справился с ролью Хьюго, что у персонажа появилось немало поклонников.

Хорхе Гарсиа (Хьюго Рейес). Фото: Dni.Ru

За роль одного из самых загадочных героев сериала неподражаемый Терри О'Куин получил множество престижных кинонаград. В его копилке – и "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в драме, и "Сатурн", и Screen Actors Guild Awards.  

Терри О"Куин (Джон Локк). Фото: Dni.Ru

Майкла Эмерсона продюсеры "Остаться в живых" специально приглашали принять участие в съемках. Уж очень их впечатлила работа актера в сериале "Практика", где он весьма убедительно выступил в роли серийного маньяка-убийцы.

Майкл Эмерсон (Бенджамин Лайнус). Фото: Dni.Ru

Элизабет Митчелл  появилась на телеэкранах еще в конце 90-х, но всенародную славу ей принесла именно роль Джульет Берк. Миловидную блондинку сразу приметили известные режиссеры. Актриса и сегодня получает множество предложений об участии в самых интересных и рейтинговых телепроектах.

Элизабет Митчелл (Джульет Берк). Фото: Dni.Ru

Сложно сказать, какая роль стала для Иэна Сомерхолдера ключевой – в "Дневниках вампира" или в "Остаться в живых". Ответ на этот вопрос не раз давал сам Иэн. "Бун – это парень, который действительно быстро начинает разбираться в жизни, оказавшись на острове. Мне было почти жаль его, потому что он не знал о тех необходимых для выживания вещах, о которых знаю я," – рассказывал он репортерам. Похоже, актер не на шутку прикипел к своему персонажу!

Иэн Сомерхолдер (Бун Карпайл) . Фото: Dni.Ru

Служебный роман Доминика Монагана с исполнительницей роли Кейт Эванджелин Лилли длился более четырех лет. В какой-то момент пара даже заявила о помолвке, но, увы, счастье оказалось коротким. Незадолго до окончания съемок сериала влюбленные окончательно расстались.

Доминик Монаган (Чарли Пэйс) . Фото: Dni.Ru

Автор: Татьяна Озорнина14 декабря 2016, 13:55

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