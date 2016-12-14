Как изменились звезды сериала "Остаться в живых"

Более 12 лет назад на экраны вышла первая серия захватывающей истории о злоключениях пассажиров рейса 815. Премия "Эмми" за лучший драматический сериал, "Золотой глобус" как лучшей драме и награда Гильдии актеров "за выдающийся актерский ансамбль" – все это вдохновляло создателей на съемки все новых сезонов.

Всего на экраны вышла 121 серия, съемки последней состоялись более шести лет назад. Сериал "Остаться в живых" едва ли не каждый вечер собирал у телеэкранов несколько миллионов зрителей. Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят звезды культовой многосерийной драмы.

До начала съемок в "Остаться в живых" 25-летняя Эванджелин Лилли работала то стюардессой, то официанткой. Также девушка иногда подрабатывала моделью в рекламных роликах, где, по слухам, ее и заметил один из продюсеров сериала.

А вот Мэттью Фокс самостоятельно явился на кастинг. Чтобы попробоваться на роль... Сойера. К счастью, режиссеры сразу увидели в Мэттью другого персонажа – доктора Джека Шепарда.

"Я хотел, чтобы Сойер был чем-то средним между Ханом Соло и, может быть, Росомахой. В нем живет гнев, но в то же время он – обаятельный негодяй", – как-то признался Джош Холлоуэй. Что ж, сегодня можно с уверенностью сказать: он прекрасно справился с ролью столь многогранного персонажа.

Для Навина Эндрюса "Остаться в живых" стал не первым крупным драматическим телепроектом. До этого актер уже участвовал в съемках картины Энтони Мингелла "Английский пациент".

Все мы помним Генри Иана Кьюсика по роли красавца Десмонда. Актер, между тем, начинал карьеру на театральной сцене, где блестяще играл самого Дориана Грея.

Как прирожденный комик Хорхе Гарсиа очутился на съемках драматического сериала – загадка. Но он так успешно справился с ролью Хьюго, что у персонажа появилось немало поклонников.

За роль одного из самых загадочных героев сериала неподражаемый Терри О'Куин получил множество престижных кинонаград. В его копилке – и "Эмми" за лучшую мужскую роль второго плана в драме, и "Сатурн", и Screen Actors Guild Awards.

Майкла Эмерсона продюсеры "Остаться в живых" специально приглашали принять участие в съемках. Уж очень их впечатлила работа актера в сериале "Практика", где он весьма убедительно выступил в роли серийного маньяка-убийцы.

Элизабет Митчелл появилась на телеэкранах еще в конце 90-х, но всенародную славу ей принесла именно роль Джульет Берк. Миловидную блондинку сразу приметили известные режиссеры. Актриса и сегодня получает множество предложений об участии в самых интересных и рейтинговых телепроектах.

Сложно сказать, какая роль стала для Иэна Сомерхолдера ключевой – в "Дневниках вампира" или в "Остаться в живых". Ответ на этот вопрос не раз давал сам Иэн. "Бун – это парень, который действительно быстро начинает разбираться в жизни, оказавшись на острове. Мне было почти жаль его, потому что он не знал о тех необходимых для выживания вещах, о которых знаю я," – рассказывал он репортерам. Похоже, актер не на шутку прикипел к своему персонажу!

Служебный роман Доминика Монагана с исполнительницей роли Кейт Эванджелин Лилли длился более четырех лет. В какой-то момент пара даже заявила о помолвке, но, увы, счастье оказалось коротким. Незадолго до окончания съемок сериала влюбленные окончательно расстались.