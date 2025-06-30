Портрет эпохи: 5 книг, которые расскажут о жизни людей из прошлого

Качественная художественная литература – лучший способ познакомиться с разными странами и историческими событиями. Харбин в начале прошлого века, индийские ашрамы в период расцвета движения хиппи и послевоенная Югославия по времена правления Тито – вместе с книжным сервисом Литрес выбрали пять очень разных романов, которые расскажут о самых интересных исторических эпохах.

"Йога Таун", Даниэль Шпек

Новый увлекательный роман Даниэля Шпека, автора бестселлеров "Bella Германия" и "Piccola Сицилия", понравится тем, кто хочет больше узнать о 1960-х — эпохе хиппи, протестах против войны во Вьетнаме, битломании, сексуальной революции и повышенного интереса к Индии. Главная героиня Люси, преподавательница йоги из Берлина, вместе со своим пожилым отцом Лоу отправляется на поиски пропавшей матери Коринны, известной телеведущей. Сюжетные хитросплетению забрасывают их в Индию — в те самые места, по которым молодой Лоу когда-то путешествовал вместе со своим братом и двумя подругами. Здесь он узнал, что такое разочарование и предательство, испытал настоящую любовь, чувствовал себя максимально свободным, счастливым и несчастным одновременно. Слушая этот красочный рассказ о «детях цветов», Люси и представить не могла, что вечно ворчащий, будто застрявший в прошлом отец, был когда-то таким отчаянным парнем. Кстати, в книге есть множество ненавязчивых отсылок к творчеству группы The Beatles — если вы не «в теме», то не обратите на них внимание, а поклонникам музыкантов наверняка будет приятно.

"Кукомоя", Полина Луговцова

Классный мистический триллер с элементами детектива. Digital-автор Литрес Полина Луговцова создает плотное, тягучее повествование, погружая читателей в мрачный мир глухой русской деревни, затерянной где-то посреди непроходимых лесов. После расставания с девушкой в эти края в дом своих покойных бабушки и дедушки приезжает Антон — он ищет покоя, уединения и тишины. Но не тут-то было. Вскоре парень узнает, что все местные жители верят в кукомой — страшных мифических существ без лиц, которые тянут людей за собой в чащу леса. Кукомои издают странные звуки, похожие на пение, и никогда не щадят своих жертв. Многие в деревне убеждены, что дедушку Антона когда-то увела именно кукомоя. А вскоре после этого погибла его бабушка. Прошло пять лет, но герой хочет выяснить, что же на самом деле произошло в этих таинственных лесах, кто такие кукомои, и можно ли объяснить все происходящее логически. Маленький спойлер: переживающего тяжелое расставание Антона ждет встреча с новой любовью — романтическая линия в романе занимает важное место.

"Путь через века. Книга 1. Потерянный рай", Эрик-Эмманюэль Шмитт

Французский писатель и философ Эрик-Эмманюэль Шмитт, которого вы можете знать, благодаря роману «Оскар и Розовая Дама», создал масштабное произведение, охватывающее все основные исторические вехи. Главный герой оказывается то в каменном веке накануне всемирного потопа, то где-то в пещере под Бейрутом уже в наши дни. Между описанными событиями тысячи лет, однако человек — один и тот же. Бессмертный целитель Ноам побывает и в Древней Греции, и отправиться в священный город Иерусалим, и окажется в средневековой Европе, переживет и Ренессанс, и промышленную революцию… Он будет спасать людей от болезней, вести с ними философские беседы и странствовать по свету. Душа Ноама никогда не будет спокойна — в этой вечной жизни он не может обрести счастья. Он жаждет любви и мечтает о встрече с прекрасной женщиной. Реальна ли она? Понимает ли Ноам, кого ему так не хватает? А может, они были знакомы ранее? Этот роман — многослойное и масштабное размышление о природе человека, любви и закономерности исторических событий. Несмотря на сложную структуру, книга читается на одном дыхании.

"Белградское трио", Горан Маркович

Этот небанальный роман переносит читателя в депрессивную атмосферу Югославии во времена правления Тито. Страна охвачена "шпиономанией" — каждого, кого подозревают в связах с СССР, арестовывают и отправляют в концлагерь, общество живет в страхе и молчании. В это время в Белград приезжает блестящий британский писатель и поэт Лоренс Даррелл. Он устраивается пресс-атташе в британское посольство, а заодно оказывается втянут в практически детективную историю. У Даррелла есть миссия, связанная с важным политическим заданием, и с самого начала все идет наперекосяк. Расследование исчезновения влиятельного бизнесмена, загадочная женщина, которая сводит женатого Лоренса с ума, поражающая воображение коррупция и шпионские интриги… Писатель Горан Маркович виртуозно сочетает вымысел и исторические факты, показывая, каким жестоким режим Тито был по отношению к обычным людям. Роман написан в формате дневников, рапортов из дел, коротких записок и заметок «на полях» — это делает повествование объемным и дает слово каждому из персонажей. Все они яркие и неоднозначные, — и каждый из героев вызывает сочувствие.

"Белый снег, черные вороны", Чи Цзыцзянь

Писательница Чи Цзыцзянь, отмеченная престижными премиями Мао Дуня и Лу Синя, известна не только на родине, но и во всем мире, благодаря этому историческому роману. В таинственной зимней Маньчжурии разыгрывается трагедия века — чумная эпидемия 1910–1911 годов. Автор описывает гнетущую атмосферу того времени: дым фабрик, снежные метели, бесконечные толпы беженцев, разговоры на трех языках — китайском, русском и японском… Этот замкнутый мир погружен в заснеженный хаос. Мы видим семьи, разобщенные болезнью и страхом, врачей, истощенных физически и морально, простых людей, чьи надежды и страхи становятся частью единой трагедии. Карантин, паника, попытки выбраться из Харбина, проблески мужества и надежды — все это воссоздано очень правдоподобно и с вниманием к деталям. Помимо взаимоотношений героев и воссоздания исторического контекста, Чи Цзыцзянь пишет об особенностях китайского быта, пищевых привычках и даже одежде местных жителей. Вы получите не только эстетическое удовольствие от чтения, но и расширите свой кругозор.