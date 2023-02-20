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Марионетки на войне: Пушкин, Достоевский и Есенин стали жертвами злобного диктатора

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Этих российских писателей использовали фашисты.

Во время Второй мировой войны приспешники Гитлера использовали российских классиков и их произведения, чтобы русский народ разделил мнение злобного немецкого диктатора. Из того, что в свое время писали классики, выдергивали отдельные фразы или целые предложения, которые якобы были схожи с пропагандистскими речами фюрера.

Так, жертвой диктатора стал Александр Пушкин. Фашисты использовали его произведение "Скупой рыцарь", потому что в нем есть образ еврея, предлагающего молодому рыцарю яд для убийства своего отца. Немцы пытались убедить народ СССР в том, что поэт показывает то, чему якобы можно научиться у иудея. "Жидовские" цитаты Пушкина немцы расклеивали в оккупированных советских городах и селах.

Другой так называемой марионеткой немецкого фюрера стал Федор Достоевский. Его ненависть к евреям фашисты притянули за уши. Немцы перечитывали письма российского писателя в надежде найти хоть что-то антисемитское. И находили. "Я все мои 50 лет жизни видел, что евреи, добрые и злые, даже и за стол сесть не захотят с русскими, а русский не побрезгует сесть с ними", – писал Достоевский. Согласитесь, что этого отрывка уже достаточно, чтобы использовать его как пропаганду.

Известно, что Сергей Есенин недолюбливал евреев, однако он не был антисемитом. Он же хорошо общался с Львом Троцким. Когда российский писатель напивался, то выражался о евреях, мягко говоря, с неприязнью. Но не только сказанное поэтом в подпитии пришлось по вкусу немцам. Они использовали для пропаганды поэму "Страна негодяев", в которой слово "жид" повторяется много раз.

20 февраля 2023, 08:00
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Загадки истории / Выпуск №5, 2023✓ Надежный источник

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