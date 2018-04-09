К чему приводят обиды в отношениях

Обида – это не всегда то, чем может показаться на первый взгляд. Мы привыкли думать, что это чувство гнева и грусти, которые мы испытываем после того, как кто–то поступил с нами не так, как нам бы хотелось. Автолюбитель проехал на скорости по луже и окатил вас водой, супруга пришла домой позже, чем обычно, или муж не заметил вашу новую прическу. Да, ситуации не из приятных, но тут важно разделять обиды настоящие и нет.

Настоящие обиды – это когда происходит что–то из ряда вон выходящее. Но бывают и другие обиды, которые вызваны тем, что люди не соответствуют вашим ожиданиям или же не делают того, что вы хотите. Например, вы хотите, чтобы муж в чем–то помог. Допустим, он предложит вам помощь, но вы в ответ скажете, что справитесь сами, при этом в душе ждете, что он сделает все сам. Ожидание перерастает в раздражение, раздражение – в злость и обиду, а ваш муж сидит и занимается своими делами, даже не думая о вас и не понимая, почему вы злитесь. Вам кажется, что он должен был понять вас на интуитивном уровне, но этого не происходит, ведь вряд ли он умеет читать мысли. Как бороться с обидами? Попробуем разобраться.

Во–первых, не доводить до них. В слове "обиделся" есть суффикс "–ся", что значит "обидел себя". Процесс обиды – это сознательный выбор человека, направленный против действий другого человека. Он наступил мне на ногу, а я обиделся. Но если на прохожих, которых вы больше никогда не уведете, обижаться бессмысленно, то на своего партнера еще и вредно. Многим кажется, что обида наделяет нас силой, чувством вседозволенности. Если обижен, то тебе автоматически "должны". Такая позиция может показаться удобной, но в долгосрочной перспективе она губительна как для отношений, так и для обидевшегося.

Человек, который осознанно или нет, выбирает обиды, должен понять, что обрекает себя на жизнь в негативе. Плюс, такое поведение характеризуется трусостью, ведь получается, что человек боится говорить о своих желаниях и претензиях. Злоба и ожидание – тотальная пассивность. Единственный способ избежать этого – это открытость и активность.

Вы не должны ждать, пока для вас что–то сделают или прочитают ваши мысли. Гораздо лучше попросить о помощи и рассказать вашему партнеру о своих желаниях. Это просто и очень приятно. Результат может вас удивить. В том случае, если ваш партнер действительно сделал что–то такое, что вас задело, то лучше прямо поговорить с ним об этом. Рекомендую использовать так называемые "Я–высказывания", в которых мы говорим о наших чувствах, а не набрасываться на партнера с обвинениями.

Во–вторых, важно научиться говорить и принимать слово "нет". Если ваш партнер отказал вам в просьбе, то это его выбор. Он может быть уставшим или у него могут быть другие дела – это совершенно нормально. Как только вы почувствуете внутри себя возможность отказать другому, возможность сказать нет всему тому, что вам не по душе, вы сразу же ощутите, что у вас очень много сил. Вы ощутите свои личностные границы, сможете ощутить свою силу. Только тогда вы начнете уважать границы другого человека и поймете, что лучше честное нет", чем "да", которое будет вами дано, скрепя сердце.

Обида – это образ жизни, который основан на негативе, пассивности, неуважение своих границ и границ партнера. Ищите любые возможности, чтобы не прожить жизнь в этом замкнутом состоянии, и лучше выбирайте свободу, открытость, радость общения, любовь и взаимное уважение.