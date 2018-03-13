Как правильно общаться с тещей

Свадьба… Красивая пара, два любящих сердца, безграничное счастье и радость. За праздничным столом все родные и близкие, все поздравляют, желают счастья, здоровья, процветания и рождения чудесных и любимых детей. Одно из первых пожеланий молодым по праву принадлежит маме невесты, она встает с бокалом шампанского, и ее тост впервые для вас наполнен двумя такими важными и волнующими словами, как "Теща" и "Зять".

Наверное, невозможно в нашем фольклоре найти больше анекдотов на какую–либо другую тему, чем о непростых взаимоотношениях между тещей и зятем. Конечно же, вы знаете множество таких историй, вызывающих улыбку, а также всем наверяка знакомы и грустные события из реальной жизни. Возможно, кто-то и сам находится в сложной ситуации, когда отсутствует взаимопонимание, или, что еще хуже, общение между новыми родственниками. В таких непростых обстоятельствах, если каждый из ее участников не остановится, семья может быстро прийти к распаду. Давайте попробуем разобраться, почему между двумя самыми близкими для любой женщины людьми – мамой и мужем – начинают возникать разногласия, и как их избежать.

Частой причиной зарождения разладов между зятем и тещей, как бы странно это ни звучало, является борьба за первенство. Нормальное положение мужчины в семье — это роль лидера. Он принимает ключевые решения и ведет свою семью намеченным курсом к процветанию. Но зачастую, не дождавшись быстрых результатов, теща берет эту роль на себя и начинает указывать зятю, что и как ему нужно сделать. В итоге, многие мужчины разводятся с теми женами, которые становятся на сторону матери, и тоже начинают упрекать супруга в отсутствии моментального успеха. В таких обстоятельствах советуем теще перестать чрезмерно опекать молодую семью и понять, что мудрые советы воспринимаются с благодарностью только тогда, когда о них спрашивают. Жене нужно быть максимально сдержанной в оценке результатов деятельности мужа, чтобы он не потерял желание покорять новые вершины ради семьи. Ведь когда мудрая женщина доверяет мужу лидерство, то глава семьи действительно добивается со временем многого. А мужчине можно посоветовать стараться не обращать внимания на выпады тещи, и продолжать доказывать словами и делами искреннее хорошее отношение к ее дочери.

Многие мужчины разводятся с теми женами, которые становятся на сторону матери.



Бывает и так, что мама никак не может понять того, что, в первую очередь, ее дочь выросла, и уже не та маленькая девочка, которую нужно постоянно оберегать, а сама уже жена и будущая мать. Особенно, если семейная жизнь матери вашей супруги так и не сложилась, начинается неосознанная ревность. Мама начинает считать, что дочка отдалилась от нее из–за появления в жизни ее любимой девочки "не того парня",. В этом случае, если теща одинока, лучшим советом для зятя будет купить ей или членство в клубе знакомств, или абонемент на занятия йогой, или оплатить уроки живописи, или подарить собаку, или купить путевку на море или в санаторий, – то есть действовать в зависимости от ее интересов.

В любом случае, потратив немного денег на организацию досуга тещи, вы сэкономите себе много сил, нервов и сохраните семью. Для дочери лучшим поведением в таких обстоятельствах будет с любовью и терпением объяснять маме, что скоро появятся внуки, которым будет необходима именно такая забота, а не воспринимать свою мать в штыки выпадами "Я уже взрослая". Теще тоже посоветуем набраться терпения и дождаться внуков, чтобы переключить всю свою огромную любовь, заботу и нерастраченное внимание на малышей. Научиться видеть в своем ребенке уже взрослую женщину и принять ее выбор, своего зятя.

Другой частой причиной сильных размолвок в молодых семьях бывает излишняя откровенность супруги с мамой. Ведь для женщин делиться своими проблемами друг с другом так естественно! Особенно, если рядом такой человек, как мама, которая всегда внимательно выслушает, поддержит добрым словом и успокоит. Но даже если вы с любимым и поругались, то после нежного поцелуя и слов прощений вы сразу забыли обо всех мимолетных обидах. А мама, для которой дочь является самым близким человеком, долго еще будет носить на сердце шрам вашей боли и слез.

Лучшим советом для дочери будет поменьше рассказывать о бытовых неурядицах, как минимум, чтобы сберечь мамины нервы и предотвратить болезни, ими вызванные.

Советом для тещи будет вспомнить старую поговорку "Милые бранятся – только тешатся", и не воспринимать серьезно все ссоры молодых. Зятю же в этой ситуации нужно поступать мудро. Например, если вы поссорились с женой, то вместо упреков теще, что она не научила свою дочь чему–то, лучшим вариантом будет обрести союзника в лице матери вашей супруги, и спросить у нее совета – как лучше всего поступить, чтобы помириться с любимой? Ведь никто не знает лучше вашу жену, чем ее мама. И именно она сможет дать вам тот совет, который поможет уладить любые разногласия.

И самый главный совет для зятя звучит так: когда вы планируете серьезные отношения со своей любимой, то познакомьтесь с ее мамой и произведите на нее благоприятное впечатление. Не стройте из себя супермена, будьте самим собой. Просто покажите будущей теще, что ее дочь – это самое ценное, что есть в вашей жизни, и вы сделаете все возможное, чтобы она была счастлива рядом с вами. Покажите, что вы искренне благодарны будущей теще за то, что она подарила вам такую прекрасную невесту. Если вы с самого начала будете выстраивать уважительные отношения с мамой вашей возлюбленной, то в дальнейшем можно будет избежать очень многих проблем, и не превратить вашу жизнь в тему для анекдотов.