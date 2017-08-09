Как США пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир

Ну вот лето наконец найдено и душа хочет музыки. И немецкая группа "Scooter" решила эту музыку донести до крымских слушателей и докатилась аж до города Балаклавы, до тамошнего фестиваля.

Может и не так круто конечно как пресловутая "Скарлетт Йоханссон едет в Херсон", но на украинскую сторону произвело неизгладимое впечатление. Тут же посол Незалежной обратился к немецкой стороне и выдвинул предложение убрать лидера группы из жюри местного кастинг-шоу. Однако навстречу г-ну Мельнику не пошли, заявили что музыка вне политики. Но соваться на Украину нарушителям теперь не рекомендуется – там уже дело шьют и грозят тюремным заключением.

Вообще нынче мода такая – арестовывать граждан за пределами своего государства и волочь потом в собственную тюрьму. Задали тон американцы и многие стали им подражать. Не только что артистам – даже и обычным гражданам скажем РФ в Киеве угрожают дать аж восемь лет за посещение Крыма не по правилам. А что, вот "Старший брат" сколько уже народу нахватал – и летчик Ярошенко, и "оружейный барон" Виктор Бут, а уж обычных так сказать рядовых хакеров и не счесть, даже всех не упомнить. Кто деньги воровал, кто выборы взламывал, был бы человек а статья как известно всегда сыщется. Есть конечно подозрение что некоторые из хакеров действительно виноваты, но вывозят их наподобие захвата "языка" – только кибер-спортсмен сунет нос на территорию симпатичной европейской страны, Испании там или Чехии, как тут же его хватают местные полицейские и сдают агентам ФБР. Чем больше сдадут – тем лучше.

Даже удивительно – замаскировать свои действия у многих хватает ума, ну там выкуп в анонимных биткоинах и так далее, отдел по борьбе с киберпреступностью и следов взлома ресурсов найти не может, а вот отдыхать в родной стране ну никак не хотят. Сколько МИД не предупреждает туристов о риске ареста по запросу США, что мол если проблемы с законом то будьте осторожнее, не ездите всего лишь в 111 стран – не слушают. Прямо как в комедии "Хочу в тюрьму" – в любую хотят, хоть в голландскую, хоть в американскую, только не в нашу.

А потом отечественным дипломатам приходится объяснять что гражданин никакой не хакер а честный инженер-программист, и вообще его надо вернуть на место и больше не трогать руками. И что их юрисдикция на нас не распространяется и экстерриториальность тут неправомерная. Но американскую сторону эти аргументы решительно не волнуют, потому что они уже давно распространили свои правила на весь мир. Отчаянные призывы летчика Ярошенко к мировой общественности в лице журналистов газеты "Гардиан" также успеха не приносят. Ну не хотят они помогать "контрабандистам" и все тут.

Конечно наши граждане и в американской тюрьме могут устроиться с некоторым комфортом, вот тому же Буту накинули слегка срок за алкоголь в камере – вырастил чайный гриб чтоб желудок поправить, теперь отсидит не просто "четвертак" а на сорок дней больше, от звонка до звонка. Но если уж задаться вопросом как все это прекратить то на ум приходит только аналогичный ассиметричный ответ. Надо поступиться принципами и хватать западных граждан на их же территории.

Начать можно с того же Уильяма Браудера, активного участника пресловутого "Дела Магнитского", недаром он все время боится похищения. Надо пойти ему навстречу и доказать что это не паранойя Минюста США а вполне обоснованное предположение. Если уж мы хотим отомстить за развал СССР то нужны не только абстрактные лозунги типа "Можем повторить" а конкретные действия. А если потом мировая общественность возмутится, мол почему американский юрист сидит где-нибудь в "Лефортово" даже без смены белья в трениках на голое тело, то потребовать обменивать как военнопленных на линии Киев-ДНР, по принципу "всех на всех", одного их хитромудрого юриста на всех наших контрабандистов и компьютерных хулиганов.





С другой стороны медали есть целый ряд граждан РФ которые за бугром в тюрьме не сидят, но нам их опять-таки не выдают. Тут уж мы хотим этих граждан в кутузку законопатить, утверждая что они-то виноваты точно и судить их надо очно а не заочно. Но ни террористов из Чечни, ни банкиров из Москвы нашим правоохранителям не достать. Тот же Березовский сгинул на чужбине, уехав жить в Лондон как в написанной позднее песне Лепса, но возвращаться не пожелал и даже толком не ясно покончил ли он с жизнью или просто убег. Недаром новорусская пословица утверждает "С Лондона выдачи нет".

И даже в тех случаях когда бандиты и экстремисты угрожают тем кто им дал убежище и тут нас не слушают и навстречу не идут. Те же братья Царнаевы что в Бостоне целый марафон подорвали были хорошо известны в узких кругах и даже сам лично Президент велел написать зарубежным коллегам что эти субъекты вооружены и очень опасны. Но ответ с той стороны океана был типичным – не лезьте не в свое дело, теперь это наши граждане. Вот и сотрудничай с ними, понимаешь. Весь язык смозолишь пока объяснишь. А потом конечно взрывы, жертвы, герои-полицейские, поймавшие негодяев. Главное – не поступаться принципами.

Разумеется можно помечтать о создании какого-нибудь "мирового правительства", которое разумно будет карать и миловать и выдавать ордера на арест. Есть же к конце концов Интерпол, ООН, международный трибунал и прочее. Однако тут как известно каждый тянет одеяло в свою сторону. И пока справедливости на всех не хватает придется как-то обходится силами национальной полиции, а если нужно – и других подразделений. У нас как известно, длинные руки и хороша память.