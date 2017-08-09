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Блоги

Как США пытаются распространить свою юрисдикцию на весь мир

Фото: GLOBAL LOOK press/Vnoucek, F.
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Ну вот лето наконец найдено и душа хочет музыки. И немецкая группа "Scooter" решила эту музыку донести до крымских слушателей и докатилась аж до города Балаклавы, до тамошнего фестиваля.
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Может и не так круто конечно как пресловутая "Скарлетт Йоханссон едет в Херсон", но на украинскую сторону произвело неизгладимое впечатление. Тут же посол Незалежной обратился к немецкой стороне и выдвинул предложение убрать лидера группы из жюри местного кастинг-шоу. Однако навстречу г-ну Мельнику не пошли, заявили что музыка вне политики. Но соваться на Украину нарушителям теперь не рекомендуется – там уже дело шьют и грозят тюремным заключением.

Солист группы "Scooter" Эйч Пи Бакстер. Фото: GLOBAL LOOK press

Вообще нынче мода такая – арестовывать граждан за пределами своего государства и волочь потом в собственную тюрьму. Задали тон американцы и многие стали им подражать. Не только что артистам – даже и обычным гражданам скажем РФ в Киеве угрожают дать аж восемь лет за посещение Крыма не по правилам. А что, вот "Старший брат" сколько уже народу нахватал – и летчик Ярошенко, и "оружейный барон" Виктор Бут, а уж обычных так сказать рядовых хакеров и не счесть, даже всех не упомнить. Кто деньги воровал, кто выборы взламывал, был бы человек а статья как известно всегда сыщется. Есть конечно подозрение что некоторые из хакеров действительно виноваты, но вывозят их наподобие захвата "языка" – только кибер-спортсмен сунет нос на территорию симпатичной европейской страны, Испании там или Чехии, как тут же его хватают местные полицейские и сдают агентам ФБР. Чем больше сдадут – тем лучше.

Даже удивительно – замаскировать свои действия у многих хватает ума, ну там выкуп в анонимных биткоинах и так далее, отдел по борьбе с киберпреступностью и следов взлома ресурсов найти не может, а вот отдыхать в родной стране ну никак не хотят. Сколько МИД не предупреждает туристов о риске ареста по запросу США, что мол если проблемы с законом то будьте осторожнее, не ездите всего лишь в 111 стран – не слушают. Прямо как в комедии "Хочу в тюрьму" – в любую хотят, хоть в голландскую, хоть в американскую, только не в нашу.

А потом отечественным дипломатам приходится объяснять что гражданин никакой не хакер а честный инженер-программист, и вообще его надо вернуть на место и больше не трогать руками. И что их юрисдикция на нас не распространяется и экстерриториальность тут неправомерная. Но американскую сторону эти аргументы решительно не волнуют, потому что они уже давно распространили свои правила на весь мир. Отчаянные призывы летчика Ярошенко к мировой общественности в лице журналистов газеты "Гардиан" также успеха не приносят. Ну не хотят они помогать "контрабандистам" и все тут.

Конечно наши граждане и в американской тюрьме могут устроиться с некоторым комфортом, вот тому же Буту накинули слегка срок за алкоголь в камере – вырастил чайный гриб чтоб желудок поправить, теперь отсидит не просто "четвертак" а на сорок дней больше, от звонка до звонка. Но если уж задаться вопросом как все это прекратить то на ум приходит только аналогичный ассиметричный ответ. Надо поступиться принципами и хватать западных граждан на их же территории.

Начать можно с того же Уильяма Браудера, активного участника пресловутого "Дела Магнитского", недаром он все время боится похищения. Надо пойти ему навстречу и доказать что это не паранойя Минюста США а вполне обоснованное предположение. Если уж мы хотим отомстить за развал СССР то нужны не только абстрактные лозунги типа "Можем повторить" а конкретные действия. А если потом мировая общественность возмутится, мол почему американский юрист сидит где-нибудь в "Лефортово" даже без смены белья в трениках на голое тело, то потребовать обменивать как военнопленных на линии Киев-ДНР, по принципу "всех на всех", одного их хитромудрого юриста на всех наших контрабандистов и компьютерных хулиганов.

Уильям Браудер. Фото: wikipedia.org 

С другой стороны медали есть целый ряд граждан РФ которые за бугром в тюрьме не сидят, но нам их опять-таки не выдают. Тут уж мы хотим этих граждан в кутузку законопатить, утверждая что они-то виноваты точно и судить их надо очно а не заочно. Но ни террористов из Чечни, ни банкиров из Москвы нашим правоохранителям не достать. Тот же Березовский сгинул на чужбине, уехав жить в Лондон как в написанной позднее песне Лепса, но возвращаться не пожелал и даже толком не ясно покончил ли он с жизнью или просто убег. Недаром новорусская пословица утверждает "С Лондона выдачи нет".

И даже в тех случаях когда бандиты и экстремисты угрожают тем кто им дал убежище и тут нас не слушают и навстречу не идут. Те же братья Царнаевы что в Бостоне целый марафон подорвали были хорошо известны в узких кругах и даже сам лично Президент велел написать зарубежным коллегам что эти субъекты вооружены и очень опасны. Но ответ с той стороны океана был типичным – не лезьте не в свое дело, теперь это наши граждане. Вот и сотрудничай с ними, понимаешь. Весь язык смозолишь пока объяснишь. А потом конечно взрывы, жертвы, герои-полицейские, поймавшие негодяев. Главное – не поступаться принципами.

Разумеется можно помечтать о создании какого-нибудь "мирового правительства", которое разумно будет карать и миловать и выдавать ордера на арест. Есть же к конце концов Интерпол, ООН, международный трибунал и прочее. Однако тут как известно каждый тянет одеяло в свою сторону. И пока справедливости на всех не хватает придется как-то обходится силами национальной полиции, а если нужно – и других подразделений. У нас как известно, длинные руки и хороша память.

9 августа 2017, 21:49

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