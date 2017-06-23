Как прививают отвращение к сексу

Сегодня каждый юный гимназист знает, что настоящий мужик должен быть брутален, похотлив и крайне сексуально активен. Что мужу и жене надлежит заниматься сексом не реже 2-3 раз в неделю, а менять женщин как перчатки – это признак альфа-самца. Для общества это такая же безусловная истина, как и то, что всем женщинам желательно быть стройными моделями 19 лет от роду с натуральной грудью пятого размера. А как обстоят дела на самом деле?

Oбщество оказалось под давлением стандарта, который, пожалуй, еще вреднее, чем стандарты модельные. Это сексуальный стандарт, в котором за эталон признаны люди с сильной половой конституцией.

Давайте снова проведем аналогии с фигурой. Если женщина, которая от природы имеет маленький рост, склонность к полноте и тяжелые кости, попробует достигнуть веса молодой Кейт Мосс, она будет еле таскать ноги от истощения. Однако журналы дружно продают обложки, показывающие только этот стандарт – это выгодно.

Примерно тоже самое можно сказать и сексе. Существует так называемая "половая конституция". Она может быть слабой или сильной. "Сильные" хотят заниматься сексом по нескольку раз в день, имеют до нескольких сотен партнеров за жизнь, пробуют различные сексуальные практики. "Слабым" достаточно 1-2 партнеров, да и секс им нужен пару раз в месяц. И то, и другое – норма. И то, и другое имеет право на существование.

Однако, глянцевые журналы и популярные сериалы предлагают нам всего один эталон – эталон брутального факера-террориста. Иначе ты слабак, тряпка, и так далее, и тому подобное. Сериалы типа "Секса в большом городе" требуют и от женщины сильной половой конституции. Давай, торопись, меняй партнеров как перчатки – а то жизнь проходит мимо…

Люди, не имеющие таких сексуальных потребностей, начинают страдать и комплексовать. Мол, со мной что-то не так. Не сходить ли мне к психологу? Не переспать ли мне с кем-нибудь только за тем, чтобы "избавиться от комплексов"? Руководствуясь таким подходом, большинство "слабых" теряют энергию, и начинают испытывать к сексу самое настоящее отвращение! Кому и зачем это нужно?

Разглядывая глянец и просматривая фильмы про Джеймса Бонда следует помнить – это всего лишь красивая сказка. А жизнь должна быть такой, в которой человеку комфортно. В том числе и в сексуальном плане.