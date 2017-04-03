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Кто решил нажиться на больном Евтушенко

Евгений Евтушенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Александр Хаминский

Александр Хаминский блогер

 Член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве, юрист.
Два дня назад мы узнали печальную новость – скончался великий русский поэт Евгений Евтушенко. Он давно болел, уже шесть лет боролся с раком, но продолжал читать лекции и выступать. В июле этого года ему исполнилось бы 85 лет. К знаменательной дате был приурочен фестиваль с выступлениями в Концертном зале имени П.И. Чайковского, Большом зале Московской консерватории и Государственном Кремлевском дворце. Согласно последней воле поэта, все мероприятия пройдут, но без его участия. Однако пока весь мир скорбит об утрате, находятся и те, кто пытается заработать на славе великого шестидесятника.
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Я очень ждал его приезда в Москву. Вечером 31 марта мне привезли билеты в театр Маяковского на концерт 15 мая, я радовался этому как ребенок. Когда постоянно приходится доставать людей из разных юридических передряг, накапливается эмоциональная усталость, не хватает воздуха и просто необходимо на кого-то опереться. Мне нужна только глыба. Такая глыба, как Евгений Александрович. И я очень его ждал, понимая, что это мой последний шанс на нашу встречу. Теперь остается только читать и самому искать ответы в его стихах. Стихах последнего Поэта, который собирал стадионы. Но одновременно с грустью у меня появились и вопросы, ответы на которые я непременно должен получить.

Некоторое время назад в сети появились предложения купить билеты на творческий вечер Евгения Евтушенко, который якобы должен состояться 15 мая 2017 года в театре имени В. Маяковского. Почему якобы? Дело в том, что программа юбилейного фестиваля такого мероприятия не включала. Но, покупая билеты, я об этом не задумывался, а просто радовался предстоящей встрече. Позднее я обратил внимание на то, что на сайте театра информация о мероприятии с участием Евгения Евтушенко отсутствует. И я не могу не спросить: кто же эти люди, решившиеся на такой чудовищный подлог и как можно охарактеризовать мотивы их действий? За объявлениями в интернете стоят реальные, живые люди. И, как ни трудно это осознать, они решили заработать на умирающем поэте.

Сейчас для меня совершенно очевидно, что Евгений Александрович просто не мог согласиться на проведение такого вечера и даже не знал о нем, а владельцы театральных касс сознательно вводили людей в заблуждение ради наживы. Уголовный кодекс имеет краткое, но точное определение такого деяния – "Мошенничество". Согласно ст. 159 УК РФ, это "хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием". Было ли у покупателей билетов доверие к имени классика? Безусловно. Злоупотребили ли им? Несомненно.

Фото: vipticket.ru

Точка четыре и пять той же статьи говорят о мошенничестве, совершенном организованной группой и сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Насколько сильным и беспринципным должно было быть желание аферистов получить тридцать серебреников, если они, не стесняясь, использовали в целях наживы смертельно больного, умирающего человека?

А ведь о том, что Евтушенко был серьезно и бесперспективно болен, было известно давно. Сын поэта Евгений и друг семьи Михаил Моргулис говорят, что "врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше одного"…

Вы думаете, что когда расчетливые предприниматели узнали о смерти великого поэта, у них проснулась совесть? К сожалению, нет. Объявления все еще можно найти, а предложения о покупке билетов актуальны. Речь идет уже не просто о наличии в действиях подлецов состава преступления. Это свидетельство тотального падения. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы негодяи понесли заслуженное наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поверьте, это самое мягкое наказание. Ведь в остальном – Бог им судья.

3 апреля 2017, 16:06

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