Что известно о новом бомбардировщике ПАК ДА

Опытный образец новейшего российского бомбардировщика ПАК ДА для дальней авиации поднимется в небо к 2025 году. Об этом сообщили в компании "Туполев", представившей экспертам макет новейшего бомбардировщика для ВКС в натуральную величину.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) придет на смену легендарным "Медведям" – советским бомбардировщикам-ракетоносцам Ту-95, и укрепит российское превосходство в дальней авиации наряду с новым "Белым лебедем" – сверхзвуковым Ту-160.



Новый ПАК ДА (не путать с ПАК ФА – Т-50) представит собой 5-е поколение стратегических бомбардировщиков. Его действующую модель планируется представить общественности уже в 2018 году, а официально ПАК ДА "станет на крыло" к 2025 году.

Следует сразу отметить, что этот проект не является модернизацией уже существующих машин, а является принципиально новым летательным аппаратом.

ПАК ДА, построенный по технологиям "стелс", не будет иметь аналогов в мире по эффективности и использованию новейших технологий. Его планируется оснастить новейшими отечественными средствами радиоэлектронной борьбы, не доступными пока иностранным конкурентам. Специальное покрытие корпуса будет поглощать радиолокационные волны и снижать радиолокационный след.

Новый российский бомбардировщик получит двигатели многоцелевых самолетов 5-го поколения Т-50 в 10,9 тысяч кг тяги. Оружейный арсенал бомбардировщика будет находиться внутри самолета, в герметичном бомбовом отсеке.

ПАК ДА будет вооружаться как авиационными бомбами различных калибров, так и управляемыми ракетами "воздух-земля", "воздух-корабль" или "воздух-воздух", а также перспективным гиперзвуковым оружием. Кроме того, ПАК ДА сможет оснащаться ракетами с ядерными боеголовками мощностью в 250 килотонн.

Новый невидимый бомбардировщик пятого поколения будет иметь возможность "морской режим" – возможность атаковать цель за 10 километров на минимальной высоте до 50 метров. ПАК ДА также сможет применяться как дальний перехватчик, и даже в качестве платформы для запуска будущих космических аппаратов.

Новая дальняя авиация необходима российскому Министерству обороны, чтобы сохранить доминирование в ядерных силах.

В настоящее время дальняя авиация США насчитывает почти два десятка бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. Однако новейший российский ПАК ДА по своим тактико-техническим характеристикам будет значительно превосходить американскую разработку.