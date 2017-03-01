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Когда можно перестать воспитывать детей

Фото: GLOBAL LOOK press
Мария Андреева

Мария Андреева блогер

 Бизнес-леди, кандидат экономических наук, предприниматель, владелица салона красоты и мать троих детей.
Многие мамы задаются вопросом, в каком возрасте или при каких условиях можно прекратить заниматься воспитанием своих детей? Попробуем разобраться в проблеме со всей основательностью.
прочитано 1791 раз

Что же понимать под термином "воспитание"?  Иногда я смотрю на своих знакомых, друзей – они уже взрослые люди, но их родители все также продолжают интересоваться их делами, давать советы, как изменить что-то в своей жизни. Нет, они "не лезут", они просто любят своих детей, хотят быть им полезными, помогать в каких-то вопросах. Можно ли сказать, что эти родители все еще продолжают воспитывать своих уже повзрослевших детей – наверное, да. И, если честно, я не вижу в этом ничего плохого. Отсюда ответ на наш основной вопрос: "Когда можно перестать воспитывать своих детей?" – Наверное, никогда!

Я прекрасно отдаю себе отчет, что хочу продолжать общаться со своими детьми, когда они станут взрослыми,  я за то, чтобы они приходили ко мне со своими проблемами и радостями, делились самым сокровенным, чтобы я была им нужна. Такой вариант "воспитания" я считаю правильным. Но подозреваю, что есть еще и другая расшифровка этого понятия – гиперопека со стороны мамы. Опека, которая не знает предела и делает детей безвольными, слабыми, неспособными принять решение, мешает начать самостоятельную жизнь. Такое "воспитание" можно считать неправильным и даже калечащим детскую психику. И как раз с гиперопекой лучше всего попрощаться, чем раньше, тем лучше.

"Цель воспитания – научить наших детей обходиться без нас". Эрнст Легуве

Мы все любим своих детей, когда они появляются на свет, они настолько малы, беззащитны, что во всем зависят от нас. Но они растут, у них появляются зубки, они учатся садиться, вставать, ходить, произносят первые слова. С каждым днем наш малыш становится взрослее и, как это не ужасно, самостоятельнее. Такова природа. В нужный момент оперившихся птенцов мама-птица выталкивает из гнезда – насильственная мера, но без нее они не станут взрослыми и не смогут выжить в этом мире. Это необходимо понимать каждой маме, которая любит своего ребенка – ему нужно давать быть самостоятельным.

Фото: GLOBAL LOOK press

Безусловно, его все время придется контролировать: в тот момент, когда он будет учиться держать ложку, чистить зубы, собирать портфель в школу, делать "домашку", выбирать институт. И, чем старше он будет становиться, тем контроль должен становиться меньше. Потом ребенок начнет принимать самостоятельные решения и, если он воспитан вами правильно, если между вами сохранилась связь, и вы не разрушили ее своими ежедневными нравоучениями и тотальным влезанием в его жизнь, он будет делиться с вами всем, что происходит в его жизни сам.

С 1-3 лет: делаем на 100% все, что требуется от нас, как от родителей: кормим, обуваем, одеваем, учим быть самостоятельными;

С 4-9 лет: следим за успехами, помогаем, если возникают проблемы в учебе, в общении – опять же делаем все, что от нас зависит, чтобы учились, общались, развивались;

С 10-16 лет: контролируем, участвуем, общаемся, стараемся стать своему собственному ребенку другом, разделяем его интересы, интересуемся его жизнью, но без насилия над личностью, нравоучений и догм;

С 17-20 лет (или как получится): продолжаем контролировать, но опекаем все меньше и меньше, можно сказать готовимся к тому, чтобы выпустить ребенка из гнезда.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что такое, по сути, воспитание? На мой взгляд, это в большей степени, все-таки личный пример. Если вы каждый день делаете зарядку, чистите зубы, убираетесь в доме, читаете книги, стремитесь развиваться, узнавать новое, разговариваете со своим ребенком как с равным, ругая его, никогда не переходите на личности, хвалите за каждый хороший поступок, ходите с ним в кино на то, что ему интересно – это и есть воспитание. Вы воспитываете грамотного, общительного, увлекающегося чем-то человека, которому с вами интересно поделиться своим мнением. Ведь воспитание – это не ежедневный разбор полетов, не режимный объект на дому, не шаг влево, шаг вправо. Воспитание – это доверительные отношения, это ответственность друг перед другом всех членов семьи и это любовь, когда ребенок, задерживаясь, понимает, что маму надо предупредить, иначе она будет волноваться, а не потому, что если ей не позвонить, она будет доставать.

Когда-то на пресс-конференции Владимира Познера один папа спросил: "Мой сын постоянно смотрит этот ужасный мультфильм про Симпсонов? Что делать? Запреты не помогают! Как воспитывать детей?" И Познер ответил: "Сесть рядом и смотреть вместе!" Это самый правильный способ воспитания – быть рядом, разделять увлечения и взрослеть со своим ребенком. 

1 марта 2017, 09:15

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