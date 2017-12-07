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Как планеты влияют на судьбу

Фото: GLOBAL LOOK press/NASA
Ольга Романив

Ольга Романив блогер

 Психолог, сваха, основатель Клуба Знакомств "Классика Отношений"
Наша жизнь делится на этапы – детство, отрочество, юность с переходом во взрослую жизнь. Мы взрослеем, умнеем, меняется наш взгляд на события и чувства. Нам кажется, что мы сами управляем и руководим своей жизнью, но в действительности в каждом возрасте на нас влияют планеты, давая нам ту энергетику, которая нужна в тот самый момент времени.
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В течение жизни человек меняется. Со временем на первый план мы выносим разные ценности, в фокусе внимания оказываются различные чувства, вещи, события, люди. На одном этапе жизни мы больше озабочены признанием наших заслуг, успехом, на другом активно отвоевываем место под солнцем, на третьем нуждаемся в поддержке и вере в нас других людей. Дело в том, что жизнь – это цикл, и на тот или иной ее период влияют поочередно светила и планеты. В зависимости от того, в какой точке цикла мы находимся, острыми для нас являются темы планеты, влияющей в это время. В зависимости от этого мы воспринимаем события нашей жизни и людей, приходящих в нее через призму влияния планеты. Это так называемая возрастная астрология.

Переживание нами любви тоже подчиняется влияниям планет. И в зависимости от нашего возраста само чувство любви, наши ценности в любви меняются. Итак, посмотрим, каким планетарным периодам подчинена наша жизнь.

С момента рождения и до 6 лет – возраст Луны. Это тот период, когда нам больше всего необходима защита и безопасность. Мы воспитываемся в кругу семьи и находимся, по сути, в слиянии с матерью, в тесной связи с родственниками. Питание и уход определяют наше физическое и психическое самочувствие. Мы практически безусловно принимаем происходящее и поведение окружающих, так как наши собственные представления о том, как должны быть развиты очень слабо. Именно в этот период наша любовь безусловна, но и эгоистична. Родители, особенно мама, являются центром нашей вселенной. И так же принимаются их поступки. В то же время отсутствие родителей, появление конкуренции в лице другого малыша представляются катастрофой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Следующий возраст с 7 до 13 лет – возраст Меркурия. В этот период происходит быстрое развитие рассудка и навыков, начинается школьное обучение. Меняется и расширяется социальная среда. Все в мире кажется новым и интересным. Привлекают новые люди, способные поделиться информацией, расширить кругозор, увлечь. За счет частой смены окружения чувство любви вспыхивает и гаснет. Сфера чувств нестабильна, переменчива.

В возрасте с 14 до 21 года мы находимся под покровительством Венеры. Именно в этом возрасте сфера чувств расцветает полным цветом. Происходит половое созревание. В этот период мы активно ищем себя, стремимся украсить свою внешность и личность, появляется тяга к литературе и творчеству, прекрасному в целом. Чувства, испытываемые нами в это время, наиболее яркие и полные. Чувства страсти, сильного увлечения становятся доступны. Это самый естественный период для любви. Воспоминания о чувствах, возникших в этот период, если они не нашли своего продолжения в длительных отношениях и браке, мы проносим с собой всю жизнь.

С 22 до 40 лет – возраст, управляемый Солнцем. Мы полны энергии, энтузиазма, намерений создать для себя жизнь по собственной воле. Наиболее полно проявляют себя самые лучшие наши качества – мы полны высоких мыслей и благородных помыслов. В отношениях и любви на первый план выходит контакт двух личностей со своими ценностями и идеалами. В первую очередь нам необходимо от партнера признание наших заслуг, поддержка на пути самореализации, успеха.

Возраст с 41 до 55 лет управляется Марсом. На первый план выходят инициатива, личные амбиции, достижения, практичность. Высока жажда конкуренции, самоутверждения. Ценность отношений и чувств отходит на задний план. Находить общий язык и чувство общности в целом могут страдать и подвергаться испытаниям. Мир представляется принадлежащим только нам, напоминает скорее поле для действий и побед, нежели отношений и сотрудничества. Поэтому желательно в это время проявлять больше внимания к людям, находящимся рядом. 

Фото: GLOBAL LOOK press

С 55 до 67 лет на нашу жизнь оказывает влияние Юпитер. Это период расцвета нашего опыта, достижений на пути развития. Мы максимально реализуем свой потенциал именно в это время. В то же время наши установки, консерватизм и предубеждения затрудняют возможность полноценного контакта с другими людьми. Нам представляется, что именно мы лучше остальных знаем как надо, и как должно быть. Привычки в этот период прирастают к нам, становятся нашей неотъемлемой частью. Меняться неимоверно тяжело в этом возрасте. Поэтому при взаимодействии с другими людьми, если на это время приходится начало любовных отношений, необходимо понимать, что компромисс крайне важен, принять ценность другой личности, уважать другого человека таким, какой он есть. В этом случае любовь раскроется наиболее полно, как контакт двух состоявшихся людей.

Возраст с 68 до 98 лет управляется Сатурном. Мы все чаще испытываем недостаток физической и психической энергии. Подводим итоги и делаем выводы о качестве прожитой нами жизни. Если мы что-то планируем в этот период, то наши планы касаются тихой, мирной безопасной жизни. Желательно в окружении самых близких людей, которых мы любим и уважаем. Наиболее полно для нас раскрывается ценность другого человека. Очевидным становится внутренний смысл происходящего, мы все больше заглядываем вглубь явлений, отбрасывая лишние детали и наведенное. Любовь в это время проникнута уважением, признательностью, благодарностью к другому человеку за то, что он рядом, прошел с нами этот долгий путь или появился сейчас, в этот спокойный, но такой важный период нашей жизни.

7 декабря 2017, 17:23

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