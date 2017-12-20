Опасные иллюзии любви

Что может быть проще и что может быть сложнее, чем ответить себе на простой вопрос: любовь ли это? В животном мире отношения понятны и естественны и их прямая функция – потомство. Человеческий вид, способный к абстрактному мышлению, придумал для себя сложно определимое понятие любви. Так что же такое любовь – идея, чувство, инстинкт? И для чего она нам?



Как–то исторически сложилось, что любовь непременно связывают со страданием либо непомерным всепоглощающим счастьем. Все фильмы и литература мира пестрят демонстрацией стойкой связи этих понятий. Подобно тому, как древнегреческая поэтесса Сапфо говорила: "Любовь – сладострастно–горькое чудовище, от которого нет защиты" или писал Александр Куприн: "Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире!". И, впитывая подобные установки с юных лет, мы невольно принимаем правила игры, по которым отсутствие бурных страстей, ярких переживаний, жертв и сложностей в отношениях воспринимается с подозрением – а есть ли любовь?



В действительности, если отбросить в сторону стереотипные установки, окажется, что любовь – спокойное чувство. Оно имеет мало общего с влюбленностью, бушующими гормонами и категоричными утверждениями, что вы не можете жить без объекта любви. Любви необходимо время, чтобы раскрыться. И в ее основе выбор, уважение и доверие. Выбор предполагает, что вы осознаете свою ответственность за собственные чувства к конкретному человеку, и уважаете и доверяете его выбору. И если выбрали не вас, пойдете своим путем, поблагодарив человека за то, что он был в вашей жизни и подарил вам бесценный опыт. Никакой борьбы за отсутствующие чувства с его стороны и душевных терзаний.

Отсюда следующая важная мысль: в любви вы верны себе. И это не имеет ничего общего с эгоизмом и нежеланием меняться ради любимого. Любые отношения предполагают компромисс. В том случае, если он не выходит за пределы разумного. Бывает, что ваш избранник через недовольство, обиду, претензии и любыми другими способами склоняет вас, например, бросить любимое дело (рисование, плаванье, волонтерство и т.мд. и т. п.), отказаться от общения с близкими для вас людьми, от просмотра и чтения фильмов и книг, которые ему не угодны. В то же время вы испытываете вину и угрызения совести, вам приходят в голову "кощунственные" мысли о ваших правах и личном пространстве. Все это значит, что вы в ловушке зависимости от человека, но никак не любви.



В то же время вы счастливы, когда ваш возлюбленный счастлив, но не в том случае, когда его счастье строится на вашем несчастье. Что бы ни случилось, вы на стороне любимого, готовы поддержать, а свое несогласие с его позицией или действиями высказываете лично, с глазу на глаз. Как определил любовь психолог и философ Э.Фромм: "Любовь – это активная заинтересованность в развитии и совершенствовании другого человека". Поэтому все его взлеты и падения, горе и радость, проекты и их реализацию вы воспринимаете как личные, искренне хотите помочь и делаете это в строго ограниченном количестве. Ограждая возлюбленного от всех несчастий, вы автоматически лишите его инициативы, опыта и, как следствие, возможности развиваться.

И в то же время вы принимаете любимого человека во всем многообразии его личности, с его достоинствами и недостатками. Стремление к идеалу – защита от реальности, страх быть счастливым здесь и сейчас, с живым человеком, которому не чужды слабости и ошибки. Поэтому зрелая позиция – принятие возлюбленного таким, какой он есть, вера в его способности и достоинства, заинтересованность в его светлом будущем (вам ведь идти с ним рука об руку). Кроме того, и вам хочется быть лучше, прекрасней, благородней, соответствовать этому прекрасному человеку, с которым вы выбрали друг друга в спутники в этом интригующем путешествии под названием жизнь.



Из вышесказанного следует еще одна простая мысль: любовь всегда взаимна. Дело в том, что любовь в одну сторону автоматически переводит влюбленного в позицию жертвы, отказывающейся от собственного счастья. Иногда еще и возникает опасная иллюзия, что тоже в пользу счастья любимого. Потому что понятие любви тесно переплелось в нашем сознании с жертвенностью. И не каждый из нас понимает глубокий смысл библейского "возлюби ближнего своего как самого себя".



Оказывается, что любовь начинается с любви к себе. И будучи заинтересованным в собственном благополучии, оберегая себя и стремясь развиваться, разве позволите вы себе топтаться на месте и тратить драгоценное время на бесполезные переживания? Вы выберете человека, который также заинтересован в вас и вашем счастье, как и вы в его судьбе.





