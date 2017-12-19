Porsche Panamera: автомобиль или самолет?

Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft (дабы оградить читателя от похода к логопеду, далее компания будет называться Porsche A.G.) – немецкая компания, основанная в 1931 году инженером Фердинандом Порше. Рука об руку с концерном Volkswagen эти ребята шли с самого начала, так как в первых моделях использовались силовые агрегаты и многие другие компоненты именно производства VW. Есть ли доля иронии в том, что сейчас Porsche AG целиком принадлежит концерну Volkswagen, решать вам.

Panamera досталась нам на тест-драйв почти в базовой комплектации с самым "младшим" двигателем мощностью "всего" 330 лошадиных сил. Давайте посмотрим на сухие цифры и факты.

Porsche Panamera Цена, руб. 9 233 602 Цена в минимальной конфигурации, руб. 6 218 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2995 / 330 Привод задний Разгон 0-100, сек. 5,7 Смешанный расход (на сайте/тест-драйв), л/100 км 7,5 / 15,3 Снаряженная масса, кг 1890 Длина/ширина/высота, мм 5049/1937/1423 Объем багажника, л 500

То, что комплектация базовая, не помешало навесить на машину дополнительное оборудование на три миллиона. Но, несмотря на это, даже девять миллионов рублей – далеко не предел, и шутливая фраза "по цене самолета" начинает обретать реальный смысл, когда приходишь за автомобилем в салон продаж.

Но давайте вернемся к самому автомобилю и самолетам. Миссией Porsche Panamera было завоевание рынка седанов, в то же время не лишая водителя ощущений драйва и азарта, знакомых всем, когда-либо сидевшим за рулем 911-го. И самое занятное, что у них это действительно получилось. Да, вы не ослышались.

Длиной чуть больше пяти метров, Porsche Panamera весит меньше двух тонн. Такое соотношение размеров и веса достигается за счет широкого использования алюминия. Каплевидный силуэт с "зализанной" по традиции крышей придает машине отличную аэродинамику. Прибавить к этому трехлитровый движок на 330 лошадиных сил, и вот они – азарт и драйв. Мне интересно, если "младший" двигатель так едет, то как же должен рвать Panamera Turbo, где лошадок аж 550? Второй вопрос: к лицу ли "Панамере" винтовые двигатели?

Не могу не отметить, кстати, что Panamera настолько фотогенична, что у меня впервые встала серьезная проблема отбора снимков: убирать фото из альбома для обзора было непереносимо жаль.

При взгляде изнутри Panamera также можно сравнить с самолетом. Причем ультрасовременным и очень-очень стильным. Вы просто посмотрите на эти детали!

Шайба для выбора меню соседствует с колесиком громкости и расположена так, что ее постоянно принимаешь именно за громкость. Со всеми вытекающими.

Зажигание находится слева от руля и выполнено в форме несъемного ключа. Сколько раз его пытались вытащить, мне интересно?

Приборная панель состоит из тахометра по центру и четырех экранов рядом с ним. Смотрится красиво, но компоновка довольно широкая, поэтому беглым взглядом приборы окинуть чуть сложнее, чем я привык. Яркость приборов замечательная, и даже на солнце все отлично видно.

Центральная консоль и бортовой компьютер тоже не подкачали – выглядят очень футуристично. Экран, разумеется, сенсорный и настолько едкий, что иногда кажется, что об изображение можно порезаться.

Также по этому экрану видно, что режимов вождения здесь три: обычный, "спорт" и "спорт плюс". Ни о каком комфорте или, упаси боже, экономии не может быть и речи. Именно поэтому автомобиль при встрече удивил меня расходом в 30 литров. А еще это первая известная мне машина, в которой спойлер можно поднять при помощи кнопки на сенсорном экране.

Сиденья здесь спортивные и жесткие. Настолько, что после полутора часов езды я чувствовал себя так, будто Panamera ездила не по дороге, а по мне. Впрочем, пассажиры похвастались, что сзади дела обстоят гораздо мягче.

К тому же живется задним пассажирам в Panamera настолько привольно, что у них есть свой сенсорный экран, с которого можно даже выбирать радиостанцию или трек, не советуясь с водителем!

А еще передний и задний вентиляционные дефлекторы управляются только с сенсорного экрана, представляете? С таким наворотом я встретился впервые. Конечно, смотрится красиво, да и отклик у дефлектора на команды почти моментальный. Несмотря на это, закралось у меня одно подозрение: эта штука поставлена сюда, чтобы было что потом чинить.

Но довольно о деталях, главный вопрос: как он едет? А едет он просто феноменально, дорогие друзья. Просто феноменально. Пожалуй, ни на одном гражданском седане я такого удовольствия от дороги не испытывал.

Представители Porsche, практически смакуя, произносят фразу о том, что Panamera сконструирована так, чтобы приносить водителю почти столько же удовольствия, сколько вождение Porsche 911. И я с удивлением вынужден признать, что у них получилось.

Porsche Panamera игрив и азартен. Даже без особых усилий со стороны водителя и работающими системами стабилизации, он нет-нет да и норовит вылететь из-за поворота с заносом. И вот после того как автомобиль покрасовался перед окружающими, срабатывает автоматика, и машина ложится на прямой курс.

Если этого недостаточно (а этого всегда недостаточно, поверьте!), то в режиме "спорт плюс" в глушителях открываются заслонки, снижающие противодавление, тем самым повышая мощность. А какой у двигателя звук, ммм…

Да и в управлении происходит разительная перемена. Руль, который в нормальном режиме можно было крутить одним пальцем, наливается тяжестью и позволяет контролировать мельчайшие движения машины. Подвеска также становится гораздо жестче (хотя она не может похвастаться мягкостью и при обычной езде). Видимо, именно из-за этих спортивных мотивов часы на торпеде выполнены в виде секундомера. Ведь если ты не домчался до финиша за 60 секунд, ты просто слишком медленно едешь.

В базовой комплектации в Porsche Panamera может похвастаться акустикой Bose. За Burmeister придется серьезно доплатить, но даже базовый вариант очень даже неплох.

Только не злоупотребляйте басами, а то звук будет мылиться, и обязательно отключите все опции по "улучшению" звука. Только чистое звучание, никаких дополнительных обработок.

Кстати, если вы заметили фиолетовые пятнышки слева на верхней фотографии, это не глюк фотошопа или камеры. Это специальные сенсоры, которые реагируют на приближение руки и предлагают пункты меню, предугадывая касание дисплея. XXI век, ребята! А вот отзыв о голосовом управлении будет той самой маленькой ложкой дегтя, поскольку найти общий язык с этой системой у меня не получилось совсем. Только послушать Диму Билана. После десятой попытки проложить маршрут на Ленинградский проспект я плюнул и поехал по памяти. Под песню Димы Билана, разумеется.

Но главное, что гитара поместилась, правда? Ведь именно это является самым главным моментом моего тест-драйва, сигнализирующим о том, что мы приближаемся к завершению обзора (в чемоданчике, кстати, дорожный набор. Правда стильно?).

Невзирая на пару мелочей, я рад, что для меня наконец открылся удивительный мир Porsche. Автомобиль, конечно же, серьезный и дорогой, но даже когда просто касаешься его кузова в автосалоне, чувствуешь любовь. Любовь конструкторов, инженеров, менеджеров по продажам компании Porsche. Любовь будущего владельца этой машины и банковского работника, который, конечно же, обязательно оформит тебе заявку на кредит для покупки Porsche Panamera.

Автор выражает благодарность представительству Porsche в России (и лично Марии Комаровой) и Фердинанду Порше – за то, что все это затеял в далеком 31-м.

Обзор подготовлен специально для портала Dni.Ru.