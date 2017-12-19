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Porsche Panamera: автомобиль или самолет?

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Dr. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft (дабы оградить читателя от похода к логопеду, далее компания будет называться Porsche A.G.) – немецкая компания, основанная в 1931 году инженером Фердинандом Порше. Рука об руку с концерном Volkswagen эти ребята шли с самого начала, так как в первых моделях использовались силовые агрегаты и многие другие компоненты именно производства VW. Есть ли доля иронии в том, что сейчас Porsche AG целиком принадлежит концерну Volkswagen, решать вам.
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Panamera досталась нам на тест-драйв почти в базовой комплектации с самым "младшим" двигателем мощностью "всего" 330 лошадиных сил. Давайте посмотрим на сухие цифры и факты.

Porsche Panamera
Цена, руб. 9 233 602
Цена в минимальной конфигурации, руб. 6 218 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2995 / 330
Привод задний
Разгон 0-100, сек. 5,7
Смешанный расход (на сайте/тест-драйв), л/100 км 7,5 / 15,3
Снаряженная масса, кг 1890
Длина/ширина/высота, мм 5049/1937/1423
Объем багажника, л 500

То, что комплектация базовая, не помешало навесить на машину дополнительное оборудование на три миллиона. Но, несмотря на это, даже девять миллионов рублей – далеко не предел, и шутливая фраза "по цене самолета" начинает обретать реальный смысл, когда приходишь за автомобилем в салон продаж.

Фото: Родион Газманов

Но давайте вернемся к самому автомобилю и самолетам. Миссией Porsche Panamera было завоевание рынка седанов, в то же время не лишая водителя ощущений драйва и азарта, знакомых всем, когда-либо сидевшим за рулем 911-го. И самое занятное, что у них это действительно получилось. Да, вы не ослышались.

Фото: Родион Газманов

Длиной чуть больше пяти метров, Porsche Panamera весит меньше двух тонн. Такое соотношение размеров и веса достигается за счет широкого использования алюминия. Каплевидный силуэт с "зализанной" по традиции крышей придает машине отличную аэродинамику. Прибавить к этому трехлитровый движок на 330 лошадиных сил, и вот они – азарт и драйв. Мне интересно, если "младший" двигатель так едет, то как же должен рвать Panamera Turbo, где лошадок аж 550? Второй вопрос: к лицу ли "Панамере" винтовые двигатели? 

Фото: Родион Газманов

Не могу не отметить, кстати, что Panamera настолько фотогенична, что у меня впервые встала серьезная проблема отбора снимков: убирать фото из альбома для обзора было непереносимо жаль.

Фото: Родион Газманов

При взгляде изнутри Panamera также можно сравнить с самолетом. Причем ультрасовременным и очень-очень стильным. Вы просто посмотрите на эти детали!

Фото: Родион Газманов

Шайба для выбора меню соседствует с колесиком громкости и расположена так, что ее постоянно принимаешь именно за громкость. Со всеми вытекающими.

Фото: Родион Газманов

Зажигание находится слева от руля и выполнено в форме несъемного ключа. Сколько раз его пытались вытащить, мне интересно?

Фото: Родион Газманов

Приборная панель состоит из тахометра по центру и четырех экранов рядом с ним. Смотрится красиво, но компоновка довольно широкая, поэтому беглым взглядом приборы окинуть чуть сложнее, чем я привык. Яркость приборов замечательная, и даже на солнце все отлично видно.

Фото: Родион Газманов

Центральная консоль и бортовой компьютер тоже не подкачали – выглядят очень футуристично. Экран, разумеется, сенсорный и настолько едкий, что иногда кажется, что об изображение можно порезаться.

Фото: Родион Газманов

Также по этому экрану видно, что режимов вождения здесь три: обычный, "спорт" и "спорт плюс". Ни о каком комфорте или, упаси боже, экономии не может быть и речи. Именно поэтому автомобиль при встрече удивил меня расходом в 30 литров. А еще это первая известная мне машина, в которой спойлер можно поднять при помощи кнопки на сенсорном экране.

Фото: Родион Газманов

Сиденья здесь спортивные и жесткие. Настолько, что после полутора часов езды я чувствовал себя так, будто Panamera ездила не по дороге, а по мне. Впрочем, пассажиры похвастались, что сзади дела обстоят гораздо мягче. 

Фото: Родион Газманов

К тому же живется задним пассажирам в Panamera настолько привольно, что у них есть свой сенсорный экран, с которого можно даже выбирать радиостанцию или трек, не советуясь с водителем!

Фото: Родион Газманов

А еще передний и задний вентиляционные дефлекторы управляются только с сенсорного экрана, представляете? С таким наворотом я встретился впервые. Конечно, смотрится красиво, да и отклик у дефлектора на команды почти моментальный. Несмотря на это, закралось у меня одно подозрение: эта штука поставлена сюда, чтобы было что потом чинить.

Фото: Родион Газманов

Но довольно о деталях, главный вопрос: как он едет? А едет он просто феноменально, дорогие друзья. Просто феноменально. Пожалуй, ни на одном гражданском седане я такого удовольствия от дороги не испытывал.

Фото: Родион Газманов

Представители Porsche, практически смакуя, произносят фразу о том, что Panamera сконструирована так, чтобы приносить водителю почти столько же удовольствия, сколько вождение Porsche 911. И я с удивлением вынужден признать, что у них получилось.

Фото: Родион Газманов

Porsche Panamera игрив и азартен. Даже без особых усилий со стороны водителя и работающими системами стабилизации, он нет-нет да и норовит вылететь из-за поворота с заносом. И вот после того как автомобиль покрасовался перед окружающими, срабатывает автоматика, и машина ложится на прямой курс.

Фото: Родион Газманов

Если этого недостаточно (а этого всегда недостаточно, поверьте!), то в режиме "спорт плюс" в глушителях открываются заслонки, снижающие противодавление, тем самым повышая мощность. А какой у двигателя звук, ммм…

Фото: Родион Газманов

Да и в управлении происходит разительная перемена. Руль, который в нормальном режиме можно было крутить одним пальцем, наливается тяжестью и позволяет контролировать мельчайшие движения машины. Подвеска также становится гораздо жестче (хотя она не может похвастаться мягкостью и при обычной езде). Видимо, именно из-за этих спортивных мотивов часы на торпеде выполнены в виде секундомера. Ведь если ты не домчался до финиша за 60 секунд, ты просто слишком медленно едешь.

Фото: Родион Газманов

В базовой комплектации в Porsche Panamera может похвастаться акустикой Bose. За Burmeister придется серьезно доплатить, но даже базовый вариант очень даже неплох.

Фото: Родион Газманов

Только не злоупотребляйте басами, а то звук будет мылиться, и обязательно отключите все опции по "улучшению" звука. Только чистое звучание, никаких дополнительных обработок.

Фото: Родион Газманов

Кстати, если вы заметили фиолетовые пятнышки слева на верхней фотографии, это не глюк фотошопа или камеры. Это специальные сенсоры, которые реагируют на приближение руки и предлагают пункты меню, предугадывая касание дисплея. XXI век, ребята! А вот отзыв о голосовом управлении будет той самой маленькой ложкой дегтя, поскольку найти общий язык с этой системой у меня не получилось совсем. Только послушать Диму Билана. После десятой попытки проложить маршрут на Ленинградский проспект я плюнул и поехал по памяти. Под песню Димы Билана, разумеется.

Фото: Родион Газманов

Но главное, что гитара поместилась, правда? Ведь именно это является самым главным моментом моего тест-драйва, сигнализирующим о том, что мы приближаемся к завершению обзора (в чемоданчике, кстати, дорожный набор. Правда стильно?).

Фото: Родион Газманов

Невзирая на пару мелочей, я рад, что для меня наконец открылся удивительный мир Porsche. Автомобиль, конечно же, серьезный и дорогой, но даже когда просто касаешься его кузова в автосалоне, чувствуешь любовь. Любовь конструкторов, инженеров, менеджеров по продажам компании Porsche. Любовь будущего владельца этой машины и банковского работника, который, конечно же, обязательно оформит тебе заявку на кредит для покупки Porsche Panamera.

Автор выражает благодарность представительству Porsche в России (и лично Марии Комаровой) и Фердинанду Порше – за то, что все это затеял в далеком 31-м.

Обзор подготовлен специально для портала Dni.Ru.

19 декабря 2017, 10:04

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