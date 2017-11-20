Volvo V90: 14 фактов, и ни слова больше

V90 традиционна. Эта модель продолжает линию универсалов, выпускаемых шведским концерном Volvo, и берет свое начало в 1997 году. Кстати, универсалы на дорогах почему-то мне попадаются все реже и реже. Сегодня это современная и, что уж говорить, красивая машина. Одни только фары и решетка чего стоят. Еще бы диски побольше, да резину пониже…

V90 дорогая. Вообще эти ребята со Скандинавского полуострова не стесняются, когда назначают цены на свои автомобили. 3,3 миллиона за автомобиль в стартовой, хоть и богатой комплектации, на дороге не валяются. А уж все технологичные хитрые штуки, которыми любому гаджетоману вроде меня хотелось бы напичкать свой автомобиль, увеличат цену автомобиля почти на четверть. Это и графическая приборная панель, и круговой обзор при парковке, обогрев руля и передних сидений, а еще акустика высочайшего уровня от Bowers&Wilkins.

V90 длинная. Такое впечатление складывается из-за формы кузова, однако внедорожнику XC90 эта машина уступает как в длине (4939 мм против 4950), так и в высоте (причем тут – значительно: 1543 против 1775).

V90 узнаваема. Важную роль в этом играют острые углы в силуэте, а еще фирменная форма фар в виде буквы L.

V90 строга. Особенно внутри. Говорят, что по автомобилю можно судить о его владельце. Ну правда, представьте себе важного господина, выбирающегося из своего комфортабельного “Майбаха” не раньше, чем водитель откроет дверь. Представьте себе восемнадцатилетнего пацана, приклеивающего синие светодиоды на дворники заниженной до неузнаваемости “Приоры”. Представили? Есть контраст? Владелец V90 – человек обстоятельный, привыкший к удобству, но не бросающий деньги на ветер. Ну как, производит салон такое впечатление?

V90 уютна. Особенно, когда в комплектацию входит панорамная крыша, освещающая строгий темный салон и, тем самым, спасающая путешественников от осенней депрессии.

V90 технологична. Графическая приборная панель, вертикальный экран бортового компьютера с кучей настроек, и в то же время интуитивно понятным интерфейсом. А система Volvo On Call позволяет запускать двигатель и климатическую систему при помощи приложения на смартфоне.

V90 умна. Систему Pilot Assist можно назвать полноценным автопилотом. Система не только держит скорость и дистанцию от впереди идущей машины, но и сама подруливает, чтобы удержать автомобиль в нужной полосе. Через минуту срабатывает вшитое в компьютер ограничение, и автопилот отключается, сопровождая процесс громким аудиосигналом, вынуждая водителя взяться за руль. Видимо, чтобы у водителя не было искушения взять подругу и пересесть на заднее сиденье.

V90 эргономична. Все находится на своих местах. Кнопка запуска двигателя не нажимается, а поворачивается, и это очень красиво. И самое главное – огромный по обычным автомобильным мерками дисплей (целых девять дюймов), до которого не нужно далеко тянуться. А еще тач-функция здесь реализована при помощи инфракрасной сетки, поэтому тыкать в экран можно хоть носом, хоть рукой в перчатке, хоть карандашом. Распознает и отреагирует. И скорость отклика интерфейса очень радует, что в мире автомобильных сенсорных дисплеев до сих пор почему-то редкость.

VC90 безопасна. Это направление всегда стояло во главе автоконцерна, придумавшего, между прочим, деформируемый корпус и трехточечные ремни безопасности. В ходе доработки безопасности модели, в Volvo Safety Center могут воспроизводить до 45 аварийных ситуаций в день. А еще подвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов гарантирует комфорт, даже если дорожная бригада опять напортачила.

V90 едет. Турбодизель на 235 лошадиных сил разгоняет почти две тонны снаряженной массы за семь секунд с небольшим. Для автомобиля, водителю которого не комильфо стартовать с пробуксовкой со светофоров, это хороший результат. Для автомобиля, стоимостью больше четырех миллионов, это результат так себе.

V90 звучит. За премиум звук от Bowers&Wilkinson придется доплатить, но эта система стоит каждого вложенного рубля. Огромная куча настроек, прозрачное звучание и физически ощутимые басы, если правильно отрегулировать эквалайзер. А хорошая музыка в путешествиях незаменима, кстати. Расслабься и езжай.

V90 вместительна. Это то, за что любят универсалы. Гитара, конечно же, в багажнике отлично разместилась. За запасом.

V90 мне понравилась. Я давно приглядываюсь к шведскому автопрому, и то что они сделали с последними моделями мне очень импонирует. Чуть-чуть снизить цену, – и идеальная машина готова!

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru