Чем "Ангара" лучше "Протона"

Россия продолжает делать технологические успехи в освоении космоса, уверенно опережая иностранных конкурентов и предыдущие отечественные разработки. Один из новинок российского вооружения – ракета "Ангара".

На этой неделе представители космического Центра им. Хруничева сделали заявление о том, что новые двигатели РД-191М, которыми в ближайшей перспективе планируется оснащать российские ракеты "Ангара", будут способны выводить на орбиту на 3,5 тонны больше грузов, чем основная советско-российская ракета-носитель "Протон".



Как подчеркнули в Центра им. Хруничева, на сегодняшний день масса полезной нагрузки, выводимой "Протоном" на опорную космическую орбиту, составляет 22 тонны, а у "Ангары" – 24 тонны. Это – при использовании на ракетах-носителях "Ангара-1.2" и "Ангара-А5" двигателей РД-191.

Эта модель двигателя, разработанная специально для ракет семейства "Ангара" в АО "НПО Энергомаш", успешно показала себя во время неоднократных испытаний, проводимых с 2010 года. РД-191 представляет собой однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на экологическом ракетном топливе из смеси жидкого кислорода и керосина.

Однако разработчики решили не останавливаться на достигнутом, и в целях дальнейшего повышения грузоподъемности этих ракет приняли решение повысить тягу РД-191 на 10%, что привело к созданию двигателя РД-191М. Используя этот модернизированный двигатель РД-191М, масса полезной нагрузки у "Ангары" увеличивается еще на 1,5 тонны.

Таким образом, ракета "Ангара" с РД-191М сможет вывозить на 3,5 тонны полезных грузов больше, чем старый добрый "Протон".

Модернизированный двигатель РД-191М ведет свою историю с августа 2015 года, когда "НПО Энергомаш" приступило к его созданию, ориентируясь на перспективные ракеты "Ангара-А5В" и "Ангара-А5П".

Теперь о пятом поколении ракет семейства "Ангара".

Это, по сути, первая ракета, разработанная исключительно российскими конструкторами, в отличии от предыдущих версий, проектирование которых велось еще в 80-е годы в СССР.

Первый запуск "Ангары-А5" успешно состоялся 23 декабря 2014 года с космодрома Плесецк.

Однако в будущем "Ангара-А5" планируют запускать с нового космодрома "Восточный": как отмечают в Роскосмосе, первый запуск этой ракеты с "Восточного" планируется произвести в 2021 году, когда будет завершено строительство стартового комплекса для запуска ракет тяжелого класса типа "Ангара" с пилотируемыми космическими кораблями.

Соответственно, тогда "Ангара" начнет окупать себя. Стоимость выпуска ракеты будет уменьшаться по мере роста объемов производства, считают в Центре им. Хруничева. Тем более, что, начиная с 2021 года, "Ангару-А5" планируется использовать для запусков к МКС.

К 2025 году стоимость запусков ракет семейства "Ангара" будет примерно на 20 % ниже, чем сейчас стоят запуски "Протона-М", и составит примерно 55 млн долларов.

Есть еще одна позитивная новость от конструкторов Центра им. Хруничева: перспективная ракета-носитель "Ангара-А5В" с водородным двигателем третьей ступени будет скоро запущена на Луну!

В настоящее время, для отправки экспедиции на окололунную орбиту в 2025 году, планируется произвести два пуска "Ангары-А5В". А для высадки космонавтов на Луну в 2028-2029 годах планируется произвести еще четыре пуска ракет "Ангара-А5В".