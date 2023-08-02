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Среда 2 августа

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Юрист назвал видеорегистратор незаменимой вещью в машине

Юрист назвал видеорегистратор незаменимой вещью в машине
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Среди автовладельцев не утихают споры по поводу видеорегистраторов. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал о нюансах установки видеорегистраторов на лобовое стекло.

Эксперт заявил, что непосредственно про видеорегистраторы в новом постановлении информации нет. Пункт 4.2 запрещает устанавливать дополнительные предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Хаминский подчеркнул, что речь идет о зеркалах заднего вида, стеклоочистителях, радиоантеннах и устройствах обогрева лобового стекла. Многие посчитали, что отсутствие в перечне исключений видеорегистраторов автоматически причисляет их к запрещенным предметам.

2 августа 2023, 22:30
Фото: Pixabay.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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