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Четверг 20 июля

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В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми

В Москве водитель такси наехал на женщину с тремя детьми
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В российской столице водитель такси в Москве наехал на женщину с тремя детьми. Известно, что гражданка переходила дорогу в неположенном месте.

По данным RT, пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, по факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее похожая ситуация произошла в Челябинской области. В Миассе пенсионер сбил женщину с ребенком. Мать перевозила младенца в коляске по пешеходному переходу, отмечает URA.ru.

20 июля 2023, 11:40
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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