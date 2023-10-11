Как подготовить автомобиль к наступлению холодов

Как правильно подготовить машину к наступлению холодов? О правильном подходе рассказал мастер-приемщик техцентра "Вешняки-Авто" Сергей Шабунин.

По словам специалиста, уже сейчас нужно слить воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость. Дело в том, что многие автовладельцы забывают это сделать. "Необходимо продуть дверные замки и смазать уплотнительные резинки", — цитирует Шабунина издание "Газета.ru".

Если в машине давно не меняли антифриз и тормозную жидкость, то нужно проверить их плотность в сервисе. Антифриз с избытком воды может замерзнуть на сильном морозе, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что в России подорожали самые доступные по цене отечественные автомобили. Их стоимость в среднем подскочила на порядка 100 тысяч рублей, отмечает URA.ru.

