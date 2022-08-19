В Красноярском крае два человека погибли в аварии с грузовиком

На юге Красноярского края произошло ДТП. Сообщается, что в аварии с грузовиком погибли два человека.
По данным сайта VSE42.RU, еще один взрослый и ребенок получили травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.
На юге Красноярского края произошло ДТП. Сообщается, что в аварии с грузовиком погибли два человека.
По данным сайта VSE42.RU, еще один взрослый и ребенок получили травмы. Обстоятельства случившегося выясняются.
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