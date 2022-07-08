В Сочи туристический автобус столкнулся с тремя легковушками: видео

Туристический автобус без пассажиров направлялся с места ремонта в сторону Красной Поляны, когда и произошла авария. Водитель автобуса заметил неожиданно выехавший с второстепенной дороги автомобиль и попытался уйти от столкновения. В результате транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с тремя легковушками. В телеграм-канале "ЧП Сочи" появилось видео столкновения, снятое на видеорегистратор одного из участников дорожного движения.
Как сообщает портал SochiNews, в массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе мальчик 12 лет. С разными травмами они были доставлены в медицинское учреждение для оказания им неотложной помощи. Прокуратура уже организовала проверку по факту аварии.