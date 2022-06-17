Пострадал водитель: два автомобиля столкнулись в Твери

Накануне днем в Твери на бульваре Профсоюзов произошло ДТП.

Участниками аварии стали водители автомобилей Volkswagen Golf и Chevrolet Aveо. Один из них при повороте не уступил дорогу второму, в результате чего и произошло столкновение. Известно, что за рулем автомобиля марки Chevrolet находился 26-летний мужчина – он пострадал в аварии, получив какие-то травмы. После оказания помощи медики водителя отпустили, из чего можно заключить, что травмы все же были незначительными. О состоянии второго водителя информации нет.

Один из местных жителей, оказавшихся поблизости, снял место аварии на видео, после чего отправил ролик "МК". В ролике заметны пострадавшие автомобили и экипажи прибывших на место аварии сотрудников ДПС.