Фура, бензовоз и трактор: в Пензенской области произошло серьезное ДТП

Массовая авария произошла в Нижнеломовском районе Пензенской области.



На федеральной трассе М-5 "Урал" в серьезное ДТП угодили грузовой автомобиль с полуприцепом, бензовоз и фронтальный погрузчик. Видео с места аварии появилось в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Типичная Пенза". На ролике видно, как фура врезается в бензовоз, а тот в свою очередь – в трактор. Как сообщил очевидец, после столкновения грузовой автомобиль загорелся.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняют специальные службы, прибывшие на место. Известно, что после аварии на дороге образовалась огромная пробка. Участок федеральной трассы М-5 "Урал" после ДТП временно закрыли для движения транспорта.