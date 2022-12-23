Умерла звезда русского рока Тесты Сафронов о смерти Антонова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Черная полоса": объявлено о трагическом уходе скатившейся с горы 61-летней Малышевой
"Никогда не будешь в прошедшем времени": ушла 42-летняя Равшана Куркова
"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
партнеры
Пятница
23 декабря
Лента новостей
10:20
В Подмосковье подросток скончался от менингита
10:00
В Москве нашли самые дешевые арендные квартиры
09:40
Россияне рыдают: Утопающее в цветах неживое тело Волочковой выставили перед толпой
09:20
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
09:00
В Томской области три человека погибли в аварии с грузовиком
08:40
Во Владивостоке произошло массовое ДТП
08:20
"Люди бросились покупать хоть что-то": подорожание авто прогнозируют в России
08:00
"Предстоит сражаться всему человечеству": объявлено о будущем России и других стран
06:21
В падение цен на жилье верят 78%
04:25
Поселился на скамейке: Оставшийся без работы за бугром Панин вынужден жить на копейки
02:11
Готовые квартиры за год подорожали на 10%
00:04
Мина Красноречивый: народные приметы и запреты 23 декабря
22:00
Россия рыдает: не стало Николая Баскова
21:40
"Наверно, я плохой": бесстыжий Маликов бросил жену на сносях
21:20
"Сколько счастья в глазах": спрятавшая животик "с сюрпризом" Барановская назвала имя любимого мужчины
21:00
Не срослось: Объявлено об уходе помолвленной Волочковой в монастырь
20:40
"Использовали и выкинули": над телом оголившей груди Бузовой грязно надругались
20:20
"Есть еще одна девушка": влиятельный мужчина поставил Алину Кабаеву в один ряд с другими
20:00
Пугачева отдыхает: чьи песни ничем не хуже
19:20
"Теряют все": крошечная мелочь отделяет Агутина и Варум от развода
19:00
"Бежать": отравленного Билана с позором застукали на границе
18:40
"Боль почти не купируется": отчаявшаяся Малышева призналась в неизлечимом заболевании
18:20
"Сейчас она никто": Довлатова растоптала лишившуюся народной любви Пугачеву
18:00
Проблемы с алкоголем и сложная ситуация в семье: в бомжеватом мужичке не сразу узнали красавца Яглыча
17:40
"В штатах пусть поет": сосущая доллары Орбакайте теряет звание заслуженной артистки
17:20
"Кризисы и ссоры": уставшие от бытовухи Арзамасова и Авербух делят совместно нажитое имущество
17:00
"Гарик умер": Объявлено о смерти угодившего в разборки Харламова
16:40
Сблизились: Разродившаяся Тодоренко оголила пятую точку перед другим за спиной у мужа
16:20
Дед Мороз оказался с подарком: у жениха Волочковой нашлась законная жена
16:00
Разъехались: Решившийся на развод Плющенко объявил о расставании с Рудковской
15:40
Неделя до Нового года: как быстро убрать следы усталости и преобразить кожу к празднику
15:20
"Мы потеряли ее": продюсер Киселев сделал заявление о сбежавшей в Израиль жене иноагента Пугачевой
15:00
В подмосковных Мытищах бывший зек расчленил серийного вора
14:40
Врачи борются за жизнь: Узнавшая о беременности 15-летней дочери Глюкоза прикована к койке
14:20
В Пермском крае трактор провалился под лед
14:00
Новый год в Грязи: прислуга драит замок перед возращением Пугачевой из Израиля
13:40
В больнице Парижа не стало Анны Нетребко: озвучен диагноз
13:20
В Мурманске загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов"
13:00
"Распад семьи": Прибравшая к рукам миллионы Петросяна молодуха сбежала прочь
12:40
Под Петербургом мужчина взял в заложники собственную мать
12:20
Плюнувшую в "тварей" россиян Пугачеву публично отхлестали: Ты служишь народу
12:00
Более 60 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
11:40
"Анжелика разводится с Леней": Застуканный с другой Агутин не смог скрыть расставание с Варум
11:20
В Челябинске затопило главный проспект из-за прорыва водопровода
11:00
Стыдно должно быть: абсолютно голых Смольянинова и Хаматову вместе застукали в душе
10:40
Полиция в Подмосковье поймала наркокурьера с мефедроном
10:20
Задержала полиция: Нелегально получивших гражданство Пугачеву и Галкина* скрутили в Израиле
10:00
Баня, сад и тайная комната: патриотка Собчак провела экскурсию по новому особняку
09:40
"Она не может жить": Влипшей в проблемы из-за влиятельных мужиков Волочковой вынесли смертный приговор
09:20
В Таманском заливе разлилось три тонны мазута
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Две полоски: сделавшую тест Барановскую поздравляют с прибавлением
Я и бал: пьяная светская львица оконфузилась на красной дорожке модной премии в центре Москвы
"Распад семьи": Прибравшая к рукам миллионы Петросяна молодуха сбежала прочь
Вышвырнутая за дверь Салтыкова грязно выругалась на всю страну
Как две капли: вскрылась причина феноменального сходства детей Киркорова с его близкой подругой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Авто
"Люди бросились покупать хоть что-то": подорожание авто прогнозируют в России

"Люди бросились покупать хоть что-то": подорожание авто прогнозируют в России

прочитано 78 раз

Специалист в сфере подбора авто Илья Ушаев рассказал об ажиотаже в преддверии Нового года. По его словам, то ли грядущий праздник, то ли впечатляющий рост доллара спровоцировал увеличение спроса на разные товары, в том числе машины.

ПО ТЕМЕ

Курс доллара впервые с 11 мая перешел границу 70 рублей

"Конкурентов точно не будет": доллару предрекли процветание в ближайшие годы

Как отмечает RT, такая картина сложилась именно в 20-х числах декабря. "Люди бросились покупать хоть что-то, чтобы не потерять свои деньги", — заявил эксперт. По его словам, цены на автомобили в России, скорее всего, увеличатся.

Напомним, утром 21 декабря курс доллара впервые с 11 мая перешел границу 70 рублей. Экономист Кульбака полагает, что американская валюта сохранит лидирующую позицию на мировом рынке валют в течение десяти лет.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 08:20 Источник: НСН ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Mercedes GLS 450: как айсберг в океане.

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Распад семьи": Прибравшая к рукам миллионы Петросяна молодуха сбежала прочь

Публично извинилась

Шоу-бизнес

Проблемы с алкоголем и сложная ситуация в семье: в бомжеватом мужичке не сразу узнали красавца Яглыча

Вот это перемены!

Шоу-бизнес

"Сейчас она никто": Довлатова растоптала лишившуюся народной любви Пугачеву

Певица ошиблась
Шоу-бизнес

"Есть еще одна девушка": влиятельный мужчина поставил Алину Кабаеву в один ряд с другими

Такой авторитет надо сохранять

Гороскоп

Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года

Здоровье

Нижегородцев массово сразил вирус свиного гриппа
В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин
Как укрепить здоровье собаки зимой: 5 правил
Что нельзя есть при атеросклерозе – мнение диетолога

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+