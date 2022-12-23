"Люди бросились покупать хоть что-то": подорожание авто прогнозируют в России

Специалист в сфере подбора авто Илья Ушаев рассказал об ажиотаже в преддверии Нового года. По его словам, то ли грядущий праздник, то ли впечатляющий рост доллара спровоцировал увеличение спроса на разные товары, в том числе машины.
Как отмечает RT, такая картина сложилась именно в 20-х числах декабря. "Люди бросились покупать хоть что-то, чтобы не потерять свои деньги", — заявил эксперт. По его словам, цены на автомобили в России, скорее всего, увеличатся.
Напомним, утром 21 декабря курс доллара впервые с 11 мая перешел границу 70 рублей. Экономист Кульбака полагает, что американская валюта сохранит лидирующую позицию на мировом рынке валют в течение десяти лет.