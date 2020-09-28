Mercedes GLS 450: как айсберг в океане.

Поднимется ли у вас рука, повернется ли руль поехать на этом изящном внедорожнике месить грязь куда-нибудь к дедушке на деревню? Вполне возможно, если вам не будет жалко машину, на которую вы только что потратили восемь миллионов рублей. Я же практиковал вальяжные отчаливания от бордюров и веселые старты со светофоров, благо, этот автомобиль может.



КАК ВЫГЛЯДИТ:

Я не могу назвать Mercedes GLS излишне массивным или агрессивным в облике, и даже слишком большим он не кажется, несмотря на семь посадочных мест. И да, ему очень идет белый цвет. Светодиодные сегментные фары, боковые решетки бампера, закругленная передняя стойка и плавное снижение крыши – все это создает для GLSсовременный спортивный облик. Фары и задние фонари мне показались узковатыми для размеров автомобиля, но функциональности это не мешает.

КАК ВНУТРИ:

Панорамная крыша это отпад башки конечно. К тому же, когда автомобиль большой. Но только не оставляйте под деревьями, на которых любят сидеть птицы стаями. Примета, конечно, хорошая, но выглядит не очень.

Кожа с красивой ровной от строчкой, вставки из дерева и алюминий -прекрасный внутренний мир Mercedes GLS, давно являющийся сравнительным эталоном в автомобильном мире. Пусть подсветку салона, меняющую цвет в зависимости от настроения и установленного профиля, придумали не вчера, то широкий экран, заменяющий и приборную панель, и бортовой компьютер, пока не переплюнул никто. Сидеть здесь удобно и высоко. Обзорность прекрасная, и на окружающих смотришь слегка сверху вниз, даже если сосед по потоку едет на БЕЛАЗе.

Хочется отметить очень удобный, интуитивно понятный, интерфейс бортового компьютера и в кои-то веки не подтормаживающую карту. Неужели дожили? Управление происходящим на экране происходит при помощи тачпада или прикосновением к сенсорному экрану. Тачпад даёт очень четкую обратную связь, чтобы сенсорный экран не отвлекал водителя от дороги. Да и выглядит все это вместе очень красиво. Малые архитектурные формы. Приборная панель полностью электронная, никаких “физических” стрелок и никаких ограничений. В настройках можно выбрать стиль, цветовую гамму и конфигурацию приборов.

Пассажирам в GLS сидится вольготно и комфортно. Дополнительный ряд сидений расположен в полу багажника, и поднимается одним нажатием на кнопку. В отличие от дополнительных задних рядов в других тестируемых мной автомобилях, здесь есть даже место для ног. Правда, если в среднем ряду места предостаточно даже для высоких пассажиров, то сзади требования к компактности куда строже. Дети сядут свободно, мне с моими 170 см роста будет “ну ничего так”, а вот Николай Валуев точно не поместится.

КАК ЕДЕТ

Ну, во-первых, мягко и легко. От внедорожника обычно ждешь раскачивания как на лодке, иногда до такой степени, что пассажирам впору выдавать бумажные пакеты, однако здесь подобных эксцессов не наблюдается. Подвеска отлично отлажена и собрана. Никаких излишних кренов, разбродов и шатаний. Спортивный режим делает подвеску еще более жесткой, меняет усилие на руль и алгоритм работы коробки передач. Внедорожник не превращается от этого в гоночный болид, но 6,2 секунды до сотки это весьма и весьма уважительный результат для этой категории автомобилей. Высота посадки дает возможность смотреть далеко вперед, когда едешь в пробке, а конфигурация салона и стоек дает очень хороший боковой угол обзора при выезде на перекресток.

КАК ЗВУЧИТ:

Мы говорим S-класс, подразумеваем Burmester. Мы говорим Burmester,подразумеваем S-класс. Акустика с этим значком всегда дарит незабываемы ощущения от прослушивания даже самых набивших оскомину композиций. 26 динамиков суммарной мощностью 1610 ватт это очень и очень амбициозно даже для довольно большого салона GLS.Я крайне редко это говорю, но в настройках не трогайте вообще ничего. Там уже все потрогали, настроили и привели в идеальный вид. Наслаждайтесь.

КАК ГИТАРА:

Даже с поднятым третьим рядом сидений в багажнике остается достаточно места, чтобы разместить пару-тройку чемоданов и, конечно же, акустическую гитару в жестком футляре. Высота багажного отделения небольшая, но я не думаю, что в этой машине вы будете перевозить бабушкин сервант.

ВЫВОДЫ:

Внедорожник за восемь миллионов должен быть исключительным. И он таким является. Стильный, удобный и технологичный, Mercedes GLS пользуется авторитетом на дороге и приносит радость от поездок хозяину. Хотя иметь возможность потратить восемь миллионов на машину – уже повод для хорошего настроения, не правда ли?

ВНЕШНОСТЬ:5/5

КОМФОРТ: 5/5

ВОЖДЕНИЕ: 5/5

ЗВУК: 5/5

ГИТАРА: 5/5

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

