В Челябинской области машина такси попала под поезд

В Челябинской области зарегистрировано сообщение о серьезном ДТП. Стало известно, что машина такси попала под поезд.
В результате случившегося пострадали два человека, передает телеканал "360". Обстоятельства аварии выясняются.
В Челябинской области зарегистрировано сообщение о серьезном ДТП. Стало известно, что машина такси попала под поезд.
В результате случившегося пострадали два человека, передает телеканал "360". Обстоятельства аварии выясняются.
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