Под Челябинском столкнулись 19 машин

Сообщение о массовой аварии зарегистрировано под Челябинском. По данным прессы, столкнулись 19 автомобилей.
Причиной ДТП называют дорожные работы, пишет URA.ru. На месте инцидента образовалась большая пробка.
Сообщение о массовой аварии зарегистрировано под Челябинском. По данным прессы, столкнулись 19 автомобилей.
Причиной ДТП называют дорожные работы, пишет URA.ru. На месте инцидента образовалась большая пробка.
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