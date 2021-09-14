В Иркутске лихач погиб при попытке скрыться от полиции

В Иркутске произошла авария со смертельным исходом. Сообщается, что лихач пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле, в результате чего разбился.
По данным телеканала "360", нарушитель ПДД врезался в уборочную технику. Обстоятельства случившегося выясняются.
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