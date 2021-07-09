В Хабаровске ехавшие на вызов пожарные погибли в ДТП

Трагедия произошла в пригороде Хабаровска. По данным прессы, машина пожарных опрокинулась при следовании на вызов.
В результате случившегося два человека погибли, передает сайт VSE42.RU. Также сообщается о пострадавших.
Трагедия произошла в пригороде Хабаровска. По данным прессы, машина пожарных опрокинулась при следовании на вызов.
В результате случившегося два человека погибли, передает сайт VSE42.RU. Также сообщается о пострадавших.
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