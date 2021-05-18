На юго-востоке Москвы водитель авто сбил трех человек

В российской столице произошла авария. Уточняется, что автомобиль отечественного производства вылетел на тротуар и совершил наезд на людей.
В результате случившегося пострадали три человека, передает телеканал "360". По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением.
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