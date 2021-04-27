Житель Балашихи погиб при выполнении его братом трюка на машине

В подмосковной Балашихе произошла трагедия. По данным СМИ, гражданин, управлявший транспортным средством, совершил наезд на своего двоюродного брата.
В результате случившегося пострадавший скончался на месте. Известно, что ЧП произошло во время того, как виновник ДТП выполнял трюк на машине. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, передает Москва 24.
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