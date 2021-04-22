В Удмуртии лихач насмерть сбил двух человек

Трагедия произошла в удмуртском городе Можга. Известно, что местный лихач сбил двух дорожных рабочих.
Пострадавшие скончались от полученных травм. Сейчас подозреваемый задержан. По факту случившегося открыто уголовное производство.
Трагедия произошла в удмуртском городе Можга. Известно, что местный лихач сбил двух дорожных рабочих.
Пострадавшие скончались от полученных травм. Сейчас подозреваемый задержан. По факту случившегося открыто уголовное производство.
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