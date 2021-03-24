В Москве из-за аварии с двумя авто затруднено движение на Липецкой улице

В российской столице на Липецкой улице произошла авария. Уточняется, что столкнулись два автомобиля.
Из-за ДТП на дороге образовалась пробка, передает Москва 24. Обстоятельства случившегося выясняются.
В российской столице на Липецкой улице произошла авария. Уточняется, что столкнулись два автомобиля.
Из-за ДТП на дороге образовалась пробка, передает Москва 24. Обстоятельства случившегося выясняются.
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